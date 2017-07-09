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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

با موضوع سیاستگذاری آموزش عالی؛

دو ماهنامه «دانشگاه امروز» منتشر شد

دو ماهنامه «دانشگاه امروز» منتشر شد

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دو ماهنامه تخصصی سیاست گذاری آموزش عالی را با موضوع «دانشگاه امروز» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در این شماره گفتگو با عباس عباسپور مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، غلامرضا خسروشاهی و فرهاد اردلان دو تن از بنیانگذاران پژوهشگاه دانش های بنیادی منتشر شده است.

شماره نخست این دوماهنامه در ۵۲ صفحه و یادداشت هایی از سیدضیا هاشمی معاون فرهنگی وزارت علوم با عنوان «چشم انداز کیفیت در آموزش عالی»، علی خورسندی طاسکوه درباره «فرسایش کیفیت در آموزش عالی»، محمدحسن پرداختچی با عنوان «کیفیت بدون مشارکت هیات های علمی دست یافتنی نیست» و عباس بازرگان با موضوع «در انتظار نهاد ملی ارزیابی کیفیت آموزش عالی» منتشر شده است.

کد مطلب 4025499

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