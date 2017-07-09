ناکامی یورش «جبهه النصره»به حومه حماه/شماری از تکفیریها کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تروریست های تکفیری جبهه النصره تلاش کردند تا به مناطقی در حومه جنوبی استان حماه نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، عملیات تروریستیِ تکفیریهای جبهه النصره با دخالت نظامیان ارتش سوریه با شکست مواجه شد.

طبق اعلام رسانه های سوری، نیروهای ارتش این کشور در جریان درگیری با جبهه النصره شماری از آنها را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کردند.

این در حالی است که عملیات ضد تروریستی ارتش سوریه در دیگر نقاط این کشور به ویژه در استان های درعا و حمص همچنان ادامه دارد.