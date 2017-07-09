ارائه آموزش مهارت های زندگی به زوج های جوان مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رئیسیان زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهارکرد: شاخصه ویژه در برنامه های جاری امسال داشتن پیوست اجتماعی و مخاطب شناسی است.

وی افزود: در این راستا و به منظور ایجاد مهارت های لازم در زوج های جوان، طرح باشگاه اجتماعی همسران مشهدی با عنوان (باهم) اجرایی شده که در این برنامه تمرکز بر آموزش مهارت های مورد نیاز در دو سال ابتدایی زندگی به زوجین است.

قائم مقام سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: در سال اول اجرای این طرح سه هزار زوج و امسال نیزچهار هزار زوج در باشگاه همسران مشهدی ثبت نام کردند و زوج ها با شرکت در این طرح می توانند از برخی تسهیلات مانند خرید جهیزیه به صورت اقساطی و با تخفیف های ویژه بهره مند شوند.

رئیسیان زاده با اشاره به اجرای طرح مادران قصه گو بیان کرد: مادرانی که هنر قصه گویی را یاد می گیرند می توانند از این ابزار برای تربیت بهتر فرزند خود استفاده کنند که تلاش شد در این طرح محتواهای تازه و به روز قصه گویی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با همکاری مربیان مهدهای کودک به مادران متقاضی آموزش های لازم داده شده و در نهایت از نفرات برتر در همایشی تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی در ادامه به برگزاری ویژه برنامه زنگ کار در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: زنگ کار با هدف پر کردن اوقات فراغت نوجوانان به همراه آموزش یک حرفه و تخصص برگزار شد که در این طرح نوجوان، خانواده و استادکار سه محور اصلی برنامه بودند.

قائم مقام سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد ابراز کرد: نشان مردمی استقلال از دیگر برنامه های سازمان بود که با هدف ترویج فرهنگ کار و تولید داخلی به عنوان پشتیبان اقتصاد مقاومتی در دوسال پیاپی اجرایی شد.