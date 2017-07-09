علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای آینده نیز بیمارستان ۱۲۰تختخوابی کوثر ایلام به بهره‌برداری می‌رسد که جهش قابل ملاحظه ای در حوزه درمان و خدمت به بیماران در استان است.

وی افزود: در طول یک ماه ۱۸۰ تخت به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در استان اضافه خواهد شد و در روزهای گذشته نیز بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان آیت الله طالقانی ایلام به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسیده است.

دلپیشه اظهار داشت: با افتتاح و راه اندازی مرکز غربالگری سرطان در استان ایلام نقش مهمی در ارائه خدمت مطلوب به جامعه هدف دارد و قدم های مهمی در یاری رساندن به بیماران سرطانی در این مرکز برداشته می‌شود.