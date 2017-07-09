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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

با حضور نادر مشایخی

مستر کلاس «رهبری ارکستر» در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود

مستر کلاس «رهبری ارکستر» در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود

اولین مسترکلاس «رهبری ارکستر» با حضور نادر مشایخی آهنگساز و رهبر اینتر ارکستر تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسترکلاس «رهبری ارکستر» با حضور نادر مشایخی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. این مسترکلاس در ۳ سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته بر اساس آزمون تعیین سطح شامل یادگیری اصول رهبر ارکستر، کلاس های هدفمند تربیت موزیکال برای تقویت بنیه موسیقایی هنرجویان، آشنایی با سازها و ویژگی آنها از نزدیک با حضور نوازندگان چیره دست و امکان تمرین با ارکستر برای سطوح پیشرفته است.

نادر مشایخی فارغ التحصیل از دانشگاه موسیقی وین در رشته آهنگسازی است و تاکنون رهبری ارکستر و موسیقی الکترونیک ، رهبری ارکستر سمفونیک تهران، آنسامبل وین در سال ۲۰۰۱ و رهبری اینتر ارکستر تهران را برعهده داشته است.    

علاقه مندان برای حضور در این دوره آموزشی می توانند به خیابان شریعتی، بالاتراز پل سیدخندان، خیابان جلفا فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.

کد مطلب 4025511
فریبرز دارایی

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