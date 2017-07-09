مستر کلاس «رهبری ارکستر» در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسترکلاس «رهبری ارکستر» با حضور نادر مشایخی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. این مسترکلاس در ۳ سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته بر اساس آزمون تعیین سطح شامل یادگیری اصول رهبر ارکستر، کلاس های هدفمند تربیت موزیکال برای تقویت بنیه موسیقایی هنرجویان، آشنایی با سازها و ویژگی آنها از نزدیک با حضور نوازندگان چیره دست و امکان تمرین با ارکستر برای سطوح پیشرفته است.

نادر مشایخی فارغ التحصیل از دانشگاه موسیقی وین در رشته آهنگسازی است و تاکنون رهبری ارکستر و موسیقی الکترونیک ، رهبری ارکستر سمفونیک تهران، آنسامبل وین در سال ۲۰۰۱ و رهبری اینتر ارکستر تهران را برعهده داشته است.

علاقه مندان برای حضور در این دوره آموزشی می توانند به خیابان شریعتی، بالاتراز پل سیدخندان، خیابان جلفا فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.