روند سازش محور مذاکرات ابومازن و سامح شکری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان سفر به مصر با سامح شکری وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

در این دیدار تلاش ها برای احیای روند سازش و آخرین تحولات اوضاع فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسائل مورد اهتمام فلسطین و مصر از دیگر موضوعات مورد بررسی در دیدار ابومازن و شکری بود.

ابومازن شب گذشته برای دیدار با مقامات مصری و در سفری دو روزه راهی قاهره شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین در جریان سفر به مصر با ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب نیز دیدار کرده است. در جریان این دیدار بر اهمیت پایبندی به مواضع فلسطینی و عربی و طرح صلح عربی بدون تغییر در اولویت های آن تاکید شد.

ابوالغیط به حمایت بین المللی از موضوع فلسطین و تلاش های اسرائیل برای عادی سازی روابط با جهان از جمله تلاش برای پیوستن به شورای امنیت اشاره و اعلام کرد: این مسئله باید با اجماع بین المللی و مخالفت جهانی مواجه شود به ویژه اینکه اسرائیل همواره قطعنامه های بین المللی را زیر پا می گذارد.