تغییر رویکرد استعدادیابی در هیئت اسکواش اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیأت اسکواش استان اصفهان، سید هَدا محمدی در مورد فعالیت‌های هیأت از ابتدای امسال تا کنون، اظهار کرد: ‌امسال تا بدین لحظه خبرهای خوبی از جمله قرار گرفتن نام‌ محمد چنگانیان در بین سه اسکواش‌باز برتر رده سنی کمتر از ۱۱ سال آسیا، ورود معلمان ورزش مدارس و دانشجویان رشته تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان به عرصه مربیگری این رشته، پذیرفته شدن اجرای پایلوت طرح راه‌اندازی مدارس اسکواش در شورای فنی فدراسیون که برای اولین بار توسط هیأت استان اصفهان در کشور مطرح شد، را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: تکمیل مجموعه اسکواش سیتی سنتر تا قبل از برگزاری مسابقه مادام‌العمر بین‌المللی اصفهان جونیور، تکرار قهرمانی محمد چنگانیان، کسب مقام اول پلیت توسط حسن دهقانی، نایب قهرمانی درسا حقیقت و سوم مشترکی پرنیان نجفی و هانیه بذرافشان در مسابقات قهرمانی کشور و قهرمانی دانش‌آموزان ایران از اسکواش اصفهان از دیگر اتفاقات خوب در حوزه اسکواش بود.

رئیس هیئت اسکواش استان اصفهان ادامه داد: در دوره اول ریاستم از کادر استعدادیابی هیأت حمایتی همه جانبه، بی چون و چرا و قاطعانه‌ای که در سنوات قبل در اصفهان سابقه نداشت انجام دادم و در این برهه از زمان شاهد به ثمر نشستن زحمات همه کسانی هستیم که در دوره قبل تحت عناوین مختلفی چون دبیر، نایب رئیس، مسئولان کمیته‌های مختلف تخصصی و کادر استعدادیابی در کنار هیأت قرار گرفته، با سیاست‌های رو به رشد هیأت همراه شدند و شرط همراهی را هم به جای آوردند.

تغییر در رویکرد استعدادیابی از فرآیندی محدود به گسترده

وی با بیان اینکه در دوره جدید رویکرد و نگاه به موضوع استعدادیابی از فرآیندی محدود به فرآیندی گسترده و باز با بهره‌گیری از افراد قابل اطمینان را در دستور کار خود قرار دادیم، اضافه کرد: هر یک از این مربیان می‌توانند به تنهایی با راه‌اندازی مدارس اسکواش نقش واحد و تأثیرگذاری در امر استعدادیابی و استعدادپروری ایفا کنند.

محمدی گفت: مربیان اسکواش اصفهان که در دوره گذشته به‌جا یا در بسیاری موارد نابجا منتقد وضعیت استعدادیابی بودند باید در دوره جدید تلاش کنند و اگر در مسیر اصولی که هیأت در راستای سیاست‌های استعدادیابی فدراسیون ترسیم کرده حرکت نکنند بی شک مورد نقد افکار عمومی جامعه اسکواش قرار خواهند گرفت چرا که هیأت بستر سخت افزاری (افزایش تعداد کورت‌ها)، نرم‌افزاری (تدوین آیین‌نامه‌هایی همچون مدارس اسکواش و غیره)، برگزاری مسابقات معتبر ملی و بین‌المللی که تا امروز اسکواش اصفهان به خود ندیده بود را فراهم کرده و عدم تلاش مربیان به معنای اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی اسکواش خواهد بود.

وی از تلاش‌های مستمر تیم استعدادیابی دوره قبل تشکر کرد و گفت: باید بر این نکته تمرکز داشته باشید که نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور در بخش پسران و دختران طی چهار سال اخیر ثمره اجرای طرح استعدادیابی هیأت، حمایت‌های بی دریغ تک تک کادر اجرایی استان و تلاش مستمر شما است که قطعاً باید برای حفظ آن در آینده نیز تلاش بیشتری کنید.

رئیس هیئت اسکواش استان اصفهان خطاب به مربیان کمیته استعدادیابی دوره قبل، تأکید کرد: افتخار آفرینی‌ قهرمانان کوچک اصفهان در رقابت‌های کشوری نباید موجب شود تا از جستجو در مستعدینی که می‌توانند جذب این رشته شوند غافل شوید و شما نیز در دوره جدید همچون سایر مربیان باید در فرآیند استعدادیابی قرار گرفته و در مقابل جامعه اسکواش پاسخگو باشید.

وی اذعان کرد: با تلاش شبانه‌روزی و استفاده از ظرفیت‌های درونی و بیرونی ورزش استان برای استعدادیابی اسکواش توپ را از زمین هیأت خارج کرده‌ایم و اکنون این مطالبه از مربیان وجود دارد که باید با تلاش مستمر خود این رشته را به بالاترین جایگاهی که در شأن نام استان اصفهان است برسانند.

سیاست‌ تشویقی هیأت ویژه مربیان قهرمان‌پرور

محمدی گفت: هیأت اسکواش استان علیرغم وجود مشکلات مالی فراوان به‌ منظور ایجاد انگیزه و رقابت در بین مربیان، سیاست‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است و در جلسه پایان سال گذشته کادر اجرایی هیأت استان به تمامی مربیان اعلام شد چنانچه ورزشکار تحت پوشش هر مربی بتواند در هر سه مسابقه قهرمانی کشور، ایران جونیور و اصفهان جونیور به عنوان نخست دست پیدا کند، مربی آن ورزشکار با هزینه هیأت همراه با تیم ملی به یکی از مسابقات برون مرزی اعزام می‌شود، اگر ورزشکار در ۲ مسابقه قهرمان شود نیمی از هزینه اعزام به‌صورت نقدی به مربی پرداخت خواهد شد و اگر در یک مسابقه مقام نخست را کسب کند یک سوم هزینه اعزام را به مربی خواهیم داد.

وی افزود: به منظور نشان دادن عزم هیأت برای انجام این سیاست مهم تشویقی، مقرر شد علیرضا ناظم مسئول کمیته استعدادیابی دوره گذشته به‌ دلیل قهرمانی محمد چنگانیان ورزشکار تحت پوشش او که توانسته بود در مسابقه قهرمانی کشور و ایران جونیور به مقام نخست دست یابد امسال به یک رویداد بین‌المللی برون مرزی به همراه تیم ملی اعزام شود.

رییس هیأت اسکواش استان اصفهان ماندن در وضعیت گذشته و حال را شایسته وضع کنونی مربیان اسکواش اصفهان ندانست و تأکید کرد: مطالبه جدی من از مربیان این است که در راه رشد و تعالی خود و اسکواش اصفهان پویا باشند و با توجه به فراهم آمدن بستر فنی و آموزشی لازم به منظور تحقق این مهم از فرصت طلایی پیش آمده نهایت استفاده را ببرند.

وی گفت: آینده از آن کسانی خواهد بود که در این مسیر عاشق اسکواش هستند و از هر انحراف، حاشیه و تنش به دور باشند.

محمدی از خبرهای خوشی در آینده نزدیک برای اسکواش استان اصفهان خبر داد.