۲۰۰ دانش آموز صومعه سرایی در کلاس های تابستانی ثبت نام کردند

پرویز امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح تابستانی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در سراسر استان گیلان، اظهار کرد: این طرح در شهرستان صومعه سرا نیز با ثبت نام بیش از ۲۰۰ دانش آموز دختر و پسر در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه دو پایگاه شهری و چندین پایگاه روستایی طرح غنی سازی اوقات فراغت را در صومعه سرا اجرا می کنند، افزود: این طرح از هفته دوم تیر ماه آغاز و تاپایان مرداد ماه جاری نیز ادامه دارد.

معاون پرورشی وامور تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا خاطرنشان کرد: کانون بعثت خواهران و شهید بهشتی برادران مسئول برگزاری کلاس های طرح غنی سازی اوقات فراغت در حوزه شهری صومعه سرا هستند.

وی با بیان اینکه این طرح در دوبخش مهارت آموزی، کارآفرینی، اشتغال زایی و علمی و آموزشی برگزار می شود، گفت: کلاس های متنوع مهارتی، فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی اعم از کامپیوتر، خوشنویسی، نقاشی، بازیگری، سفره آرایی، قرآن، ساخت محتوای الکترونیکی، ریاضی تقویتی در مقاطع ابتدایی و متوسطه از جمله کلاس های برگزار شده در قالب این طرح است.

امیدی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش شده تا برنامه ریزی مناسب و آموزش های لازم در قالب این طرح استعدادها و توانمندی های دانش آموزان شناسایی و زمینه را برای فعالیت بیشتر در این حوزه برای آنها فراهم کرد.