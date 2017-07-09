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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

خوانش «بازی استریندبرگ» به مناسبت درگذشت حمید سمندریان

خوانش «بازی استریندبرگ» به مناسبت درگذشت حمید سمندریان

به مناسبت سالروز درگذشت حمید سمندریان نمایشنامه «بازی استریندبرگ» به کارگردانی کوروش ساسانیان در تماشاخانه سنگلج نمایشنامه خوانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر «کا» هر ساله در راستای ارج نهادن به بزرگان تئاتر ایران در سالروز درگذشت حمید سمندریان برنامه ای را اجرا می کند که در همین راستا امسال نمایشنامه «بازی استریندبرگ» روز شنبه ۲۴ تیرماه در تماشاخانه سنگلج خوانش خواهد شد.

در این نمایشنامه خوانی النا آهی، بهزاد خداویسی و کوروش ساسانیان نقش خوانی می کنند. آهنگسازی این نمایشنامه خوانی بر عهده ابوذر همتی خواهد بود.

قرار است در پایان این برنامه از افسانه ماهیان به دلیل انتشار تنها اثر مکتوب در ارتباط با حمید سمندریان قدردانی شود.

نمایشنامه «بازی استریندبرگ» به کارگردانی کوروش ساسانیان شنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۸ در تماشاخانه سنگلج خوانش می شود.

کد مطلب 4025525
آروین موذن زاده

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