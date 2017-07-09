به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین گروسی ظهر یکشنبه در جمع مربیان قرآنی شهرستان با اشاره به هفته عفاف و حجاب بیان داشت: همه مردم خواستار جامعه عفیف هستند، ازاینرو باید زمینه تقویت بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی فراهم شود.
وی با بیان اینکه جذب نوجوانان به مراسم قرآنی نقش بسزایی در آینده جامعه دارد، ارتقای اطلاعات دینی و هویت مذهبی خانوادهها را امری لازم دانست و گفت: جذب کودکان و نوجوانان به دورههای دینی و فرهنگی آینده معنوی آنها را تضمین میکند.
حجت الاسلام گروسی با تأکید بر اینکه باید در همه حال مراقب تربیت نوجوانان در خانواده بود، اضافه کرد: شرکت دادن فرزندان در مراسم عقیدتی، قرآنی و عرفانی نقش بسزایی در تربیت قرآنی آنها دارد.
وی در ادامه با اشاره به آغاز دورههای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و کودکان در شهرستان از سوی نهاد تبلیغات اسلامی، از خانوادهها خواست تا از ظرفیت این کلاسها استفاده حداکثری را داشته باشند.
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