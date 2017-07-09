  1. استانها
  2. همدان
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد:

جذب نوجوانان به دوره‌های قرآنی آینده معنوی آنان را تضمین می‌کند

جذب نوجوانان به دوره‌های قرآنی آینده معنوی آنان را تضمین می‌کند

اسداباد- سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد گفت: جذب نوجوانان به دوره‌های قرآنی آینده معنوی آنها را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر یکشنبه در جمع مربیان قرآنی شهرستان با اشاره به هفته عفاف و حجاب بیان داشت: همه مردم خواستار جامعه عفیف هستند، ازاین‌رو باید زمینه تقویت بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی فراهم شود.

وی با بیان اینکه جذب نوجوانان به مراسم قرآنی نقش بسزایی در آینده جامعه دارد، ارتقای اطلاعات دینی و هویت مذهبی خانواده‌ها را امری لازم دانست و گفت: جذب کودکان و نوجوانان به دوره‌های دینی و فرهنگی آینده معنوی آنها را تضمین می‌کند.

حجت الاسلام گروسی با تأکید بر اینکه باید در همه حال مراقب تربیت نوجوانان در خانواده بود، اضافه کرد: شرکت دادن فرزندان در مراسم عقیدتی، قرآنی و عرفانی نقش بسزایی در تربیت قرآنی آنها دارد.

وی در ادامه با اشاره به آغاز دوره‌های غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و کودکان در شهرستان از سوی نهاد تبلیغات اسلامی، از خانواده‌ها خواست تا از ظرفیت این کلاس‌ها استفاده حداکثری را داشته باشند.

کد مطلب 4025528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها