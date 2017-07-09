به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر یکشنبه در نشست صیانت از عفاف و حجاب شهرستان اسداباد با تأکید بر ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، گفت: ارتقای این فرهنگ لازمه حفظ حیات جامعه است.

وی با اشاره به اینکه رعایت عفاف و حجاب در دین مبیین اسلام افزون بر زنان به مردان نیز سفارش شده است، افزود: مردان نیز باید چشمان خود را از نگاه نامحرم حفظ کنند و از گفتار، رفتار و پوشش خود محافظت کنند.

حجت الاسلام گروسی حجاب و عفاف را مهم ترین عامل در راستای حفظ کرامت انسانها عنوان کرد و اظهار داشت: بی حجابی و بدحجابی موجب ضربه زدن به هویت و جایگاه زنان می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی در تبیین و ترویج فرهنگ حجاب، افزود: ترویج این مهم زمینه ساز خنثی کردن هجمه های دشمنان است.

سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد با تأکید بر ضرورت تبیین و ترویج فلسفه، اهمیت و معنای واقعی حجاب در جامعه، اظهار داشت: در این راستا خانواده ها نقش آفرین هستند.