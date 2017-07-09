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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

استاندار ایلام خبر داد:

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی ایلام

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی ایلام

ایلام-استاندار ایلام از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح امروز در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت های خوب استان در بخش کشاورزی ، آب و خاک، بر لزوم استفاده از روش های نوین کشاورزی به منظور بالا بردن بهره وری در این بخش و لزوم توجه به تولید و کشت گیاهان دارویی و دانه های روغنی در استان تاکید کرد.

وی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی خبر داد و گفت: این تسهیلات به غیر از تسهیلات معمول خود بانک ها است.

در پایان نیز از ۴۱ نفر از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان تجلیل شد.

کد مطلب 4025531

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