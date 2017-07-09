اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح امروز در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت های خوب استان در بخش کشاورزی ، آب و خاک، بر لزوم استفاده از روش های نوین کشاورزی به منظور بالا بردن بهره وری در این بخش و لزوم توجه به تولید و کشت گیاهان دارویی و دانه های روغنی در استان تاکید کرد.

وی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی خبر داد و گفت: این تسهیلات به غیر از تسهیلات معمول خود بانک ها است.

در پایان نیز از ۴۱ نفر از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان تجلیل شد.