به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران ، معدن گنج ایران است. گنجی که عدم بهرهبرداری از آن همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است و البته بهرهبرداریهای فعلی هم از نظر روش و تجهیزات و آسیبهای انسانی و محیط زیستی زیر ذرهبین قرار گرفته است. آلودگی هوا و آب،کاهش سطح جنگلها و فرسایش خاک از مهمترین آثار مخرب زیستمحیطی بهرهبرداری از معادن است. با توجه به این، معادن در تمام کشورها باید اصولی برای کاهش اثرات مخرب بهرهبرداری از معدن در محیطزیست رعایت کنند. رعایت این اصول به توسعه یافتن کم آسیب معادن در ایران منجر میشود.
آمار نشان میدهد که در سال ۹۴، ۵۸۲ معدن یعنی ۱۱.۲ درصد از معادن در بخش محیطزیست سرمایهگذاری کردند که از این تعداد، معادن استخراج سنگآهن، شن و ماسه و سنگ لاشه به ترتیب با ۱۶۰، ۱۵۹ و ۷۵ معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایهگذاری در بخش محیطزیست بودند.
نتایج بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد که در سال ۹۴، درمجموع ۴۰۱۱۶۱ میلیون ریال در بخش محیطزیست معادن در حال بهرهبرداری کشور سرمایهگذاری شده است که معادن استخراج سنگ مس با ۲۸۵۴۹۸ میلیون ریال، بیشترین سرمایهگذاری را در بخش محیطزیست انجام داده است و معادن استخراج سنگآهن و سنگآهک با ۷۱۶۳۳ و ۱۲۶۴۶ میلیون ریال سرمایهگذاری در رتبههای بعدی قرار دارند.
از تعداد ۵۸۲ معدن دارای سرمایهگذاری در بخش محیطزیست، ۵۲۷ معدن در بخش فضای سبز، ۱۱۹ معدن در بخش آب و فاضلاب، ۶۷ معدن در بخش هوا، ۶۶ معدن در بخش پسماند، ۲۱ معدن در بخش صدا و ۳۲ معدن در سایر بخشهای محیطزیست سرمایهگذاری کردهاند. از مجموع ۴۰۱۱۶۱ میلیون ریال سرمایهگذاری معادن در بخش محیطزیست، ۱۴۶۴۰۷ میلیون ریال در بخش پسماند، ۷۲۲۵۸ میلیون ریال در بخش آب و فاضلاب، ۶۰۷۷۰ میلیون ریال در بخش هوا، ۹۰۸۹۸ میلیون ریال در فضای سبز، ۷۶۳۵ میلیون ریال در بخش صدا و ۲۳۱۹۴ میلیون ریال در سایر بخشهای مربوط به محیطزیست سرمایهگذاری شده است.
بیشتر معادن بزرگ در ایران توسط بخش دولتی یا شبهدولتی اداره میشود و درصد کمی از معادن به بخش خصوصی واگذار شده است. شاید همین مسئله به عدم تمرکز معادن به مسائل زیستمحیطی میزند. بخش خصوصی به دلیل اتکای بیشتر بر اصول سودآوری و افزایش بهرهوری بیش از بخش دولتی مدیریت سبز معادن را جدی میگیرد.
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