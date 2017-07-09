کشف محموله بزرگ لوازم پزشکی قاچاق در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد شاهین ناصح صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ماموران یگان امداد استان حین گشت زنی در محور تهران- ساوه به یک دستگاه خودروی کامیونت مشکوک شده و جهت بررسی، خودرو را متوقف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه خودروی توقیفی حامل لوازم پزشکی قاچاق به صورت عمده بود، افزود: با توجه به نداشتن هیچ گونه مدارک گمرکی در این خصوص، متهم بلافاصله دستگیر و جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال داده شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

فرمانده یگان امداد غرب استان تهران در پایان گفت: تمام سعی و تلاش ما بر این است با همکاری و همراهی مردم و دیگر سازمان‌های مرتبط بتوانیم پدیده قاچاق را به حداقل رسانده و آن را به صورت ریشه‌ای برطرف کنیم.