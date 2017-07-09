میترا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح یکی از پدیده‌های جوی به نام مانسون اظهار کرد: پدیده جوی مانسون اواخر هفته جاری وارد استان کرمان می شود.

وی با اشاره به اینکه شدت فعالیت این پدیده جوی در استان کرمان زیاد نیست، ادامه داد: بر این اساس شاهد رگبار، باران، رعد و برق و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهیم بود.

یاوری با بیان اینکه مانسون مناطق جنوب شرق استان کرمان را در برمی گیرد، عنوان کرد: احتمال سیلابی شدن رودخانه ها در اثر بارندگی های آخر هفته در کرمان وجود ندارد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه شرق استان کرمان هفته هاست که دچار توفان شن و وزش باد شدید است، گفت: این پدیده تا چهار روز آینده درمنطقه ادامه دارد.

یاوری با اشاره به اینکه طی چند روز اخیر تغییر دمای محسوس در استان نداریم، بیان کرد: بیشترین دمایی که تاکنون ثبت شده مربوط به شهداد و ۴۶ درجه است که روز گذشته رخ داد.