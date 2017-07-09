ابوالفضل خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ضرورت ساخت یک نمایشگاه با کلاس جهانی در استان احساس می‌شود، گفت: واقعیت این است که بخش دولتی آن‌چنان که باید نمی‌تواند در ایجاد نمایشگاه‌های مؤثر موفق عمل کند.

وی با تأکید براینکه وجود یک ویترین بین المللی منسجم و هدفمند به توسعه اقتصادی و صادرات استان کمک می‌کند، اظهار کرد: پروژه‌ای را که در نظر داریم می‌تواند تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رئیس اتاق بازرگانی استان قم در مورد میزان و متراژ نمایشگاه پیش بینی شده اظهار نظری نکرد و گفت: بیش از ۴۰ گروه حقیقی و حقوقی با نظارت و پشتیبانی اتاق بازرگانی این نمایشگاه که در ورودی جاده قم - تهران است را راه‌ندازی خواهند کرد.

ضرورت راه‌اندازی نمایشگاه بین المللی

وی بر ضرورت رقابت با مجموعه نمایشگاهی مستقر در تهران تأکید کرد و افزود: واقعیت این است که قم به عنوان یک شهر مذهبی بین‌المللی باید با رویکرد فراملی جلوه و نمایش داشته باشد.

خاکی همچنین در خصوص آخرین وضعیت ساختمان جدید اتاق بازرگانی گفت: این ساختمان پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی داشته و فکر کنم کمتر از دو سال دیگر آماده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تمرکز سال جاری اتاق بازرگانی را ارتقای آموزشی تجارت جهانی اعلام کرد و گفت: آموزش و ترویج فعالیت هیئت‌های بازرگانی اعزامی و پذیرش گروه‌های تجاری خارجی در اولویت برنامه‌های کنونی ماست.

رئیس اتاق بازرگانی استان قم با بیان اینکه دولت آینده باید در حوزه صنعت و تجارت شاداب‌تر و چابک‌تر عمل کند، اظهار کرد: مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت باید در راستای چشم انداز ۱۴۰۴ باشد تا بتوانیم در مسائل اقتصادی حداقل در کشورهای منطقه حرف نخست را بزنیم.

وی با تأکید بر اینکه کشورهایی مانند چین مواد اولیه تولید کالا را بسیار ارزان و مناسب در اختیار تولید کنندگان داخلی می‌گذارند، گفت: با مواردی مانند بد مدیریتی مالیات ارزش افزوده، قوانین دست و پاگیر بیمه و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری عملاً امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی وجود ندارد.

خاکی از دپوی بسیاری از کالاها در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: متأسفانه نبود جریان فعال تجاری و رکود بازار سبب شده بسیاری از تولیدات در انبارهای کالا دپو شود.

ضرورت تزریق نقدینگی به بازار

وی یکی از راه‌های رونق بازار را ارائه وام‌های کم بهره اعلام کرد و گفت: خوشبختانه دولت به این نتیجه رسیده که با تزریق تسهیلات کم بهره و تشویق مردم به خرید کالای ایرانی زمینه رونق تولید را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان قم از طرح ارائه تسهیلات به یارانه مردم استقبال کرد و افزود: صدور کارت خرید کالای ایرانی از جمله روش‌هایی است که دولت در پی تحقق آن است.