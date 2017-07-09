سالانه ۹۰ هزار نفر به آمار بیماران سرطانی کشور افزوده می شود

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی ظهر یکشنبه در اولین مجمع سلامت کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۳۵۰ هزار بیمار سرطانی در کشور وجود دارد.

ایازی با بیان اینکه حوزه های مختلف بر سلامت جامعه موثر هستند، اظهار داشت: دو کار مهم که برای جامعه ویژه است یکی امنیت و دیگری سلامت است.

وی سلامت را مانند امنیت از کارویژه های دولت ها دانست و گفت: سلامت موضوعی نیست که ما به عنوان متولیان سلامت کشور بگوییم که تنها ما متولی هستیم.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت بیان داشت: اولین مسئله در رویکرد سلامت جامعه محور موضوع مشارکت است.

ایازی افزود: ما باید برای مشارکت مردم مشارمت معنا دار شکل دهیم و در قالب نهاد های مدنی مردم را ساماندهی و سازماندهی کنیم.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت از وجود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار دیابتی در کشور خبر داد و افزود: ۵ میلیون نفر در کشور در آستانه دیابتی شدن قرار دارند.

ایازی همچنین بیان داشت: ۷۵ درصد از موضوعات موبوط به سلامت خارج از حوزه سلامت است.

وی افزود: در یک دهه گذشته بیش از ۲۸۰۰۰ نفر تلفات جاده ای داشتیم و نقش توسعه حوزه های مختلف در تحقق و ارتقاء سلامت محسوس است

ایازی همچنین گفت: خیلی از بیماری ها را می توان برای تولید واکسن آنها اقدام کرد که با توجه به مشارکت و ظرفیت سازی میسر است و اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت بیان داشت: این استان چهارمین استانی است که مجمع استانی سلامت در آن برگزار می شود و لازم است سیما و وضعیت سلامت استان برای مردم گزارش داده شود.

ایازی بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه های مختلف سلامت تاکید کرد.