سالانه ۹۰ هزار نفر به آمار بیماران سرطانی کشور افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی ظهر یکشنبه در اولین مجمع سلامت کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۳۵۰ هزار بیمار سرطانی در کشور وجود دارد.
ایازی با بیان اینکه حوزه های مختلف بر سلامت جامعه موثر هستند، اظهار داشت: دو کار مهم که برای جامعه ویژه است یکی امنیت و دیگری سلامت است.
وی سلامت را مانند امنیت از کارویژه های دولت ها دانست و گفت: سلامت موضوعی نیست که ما به عنوان متولیان سلامت کشور بگوییم که تنها ما متولی هستیم.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت بیان داشت: اولین مسئله در رویکرد سلامت جامعه محور موضوع مشارکت است.
ایازی افزود: ما باید برای مشارکت مردم مشارمت معنا دار شکل دهیم و در قالب نهاد های مدنی مردم را ساماندهی و سازماندهی کنیم.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت از وجود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار دیابتی در کشور خبر داد و افزود: ۵ میلیون نفر در کشور در آستانه دیابتی شدن قرار دارند.
ایازی همچنین بیان داشت: ۷۵ درصد از موضوعات موبوط به سلامت خارج از حوزه سلامت است.
وی افزود: در یک دهه گذشته بیش از ۲۸۰۰۰ نفر تلفات جاده ای داشتیم و نقش توسعه حوزه های مختلف در تحقق و ارتقاء سلامت محسوس است
ایازی همچنین گفت: خیلی از بیماری ها را می توان برای تولید واکسن آنها اقدام کرد که با توجه به مشارکت و ظرفیت سازی میسر است و اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت بیان داشت: این استان چهارمین استانی است که مجمع استانی سلامت در آن برگزار می شود و لازم است سیما و وضعیت سلامت استان برای مردم گزارش داده شود.
ایازی بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه های مختلف سلامت تاکید کرد.
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