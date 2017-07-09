ساماندهی ۱۴۵۰ معتاد در استان کرمانشاه/اشتغال ۲۲ درصد معتادان

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمشیری امروز یکشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه اظهار داشت: در مبارزه با مافیای مواد مخدر یک سیستم هوشمند، منضبط، منطبق با عصر مدرنیته، سریع الاثر و خلاق با عمری شش هزار ساله قرار دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مافیای مواد مخدر به عنوان یک سیستم دائمی بلند مدت مطرح است بیان کرد: روزانه یک ماده مخدر جدید در اروپا کشف می شود.

شمشیری با تاکید بر اینکه بخشی از توجه به رویکرد مشتری مداری ناشی از روحیه تفاضا محوری کشور ما بر اساس قوانین مشغول فعالیت است عنوان کرد: طی ۳۹ سال اخیر ۹ هزار تن از تولیدات یک هزار تن مواد مخدر افغانستان در ایران کشف شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: در این مدت چهار میلیون و ۵۰۰ نفر با احتساب افراد تکراری روانه زندان شدند، چهار هزار نفر شهید و ۱۲ هزار نفر جانباز شده اند.

شمشیری با اشاره به اینکه ۶۵ درصد کشفیات مواد مخدر در نوار مرزی بوده گفت: با این وجود مافیای مواد مخدر نه تنها ریشه کن نشده بلکه ما تنها موفق به حفظ وضعیت موجود شده ایم بنابراین چاره ای جز اجتماعی سازی امر مبارزه با مواد مخدر نیست.

وی افزود: شکل گیری الگوهای روابط اجتماعی جدید، دستیابی به لذت طلبی افراطی، تضعیف باورهای دینی و کارکرد والدین و نیز ضعف مهارتهای اجتماعی نسل سوم در کنار بروز انواع مواد مخدر نوظهور، افزایش ورود زنان و شاغلین و تحصیل کنندگان به جرگه معتادین سبب افزایش استعمال مواد مخدر شده است.

شمشیری با اشاره به رشد ۱۹ درصدی مصرف مواد مخدر در جهان طی ۱۰ سال اخیر عنوان کرد: در سال ۲۰۱۴، ۲۴۵ میلیون نفر ۱۵ تا ۶۵ ساله در ۱۷۰ کشور حداقل یکبار اقدام به مصرف مواد مخدر کرده اند.

وی از رشد ۳۲۲ درصدی مصرف روان گردانها در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۴ خبر داد و افزود: میزان قاچاق ناشی از مواد مخدر جهان بین یک هزار و ۴۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار و میزان سوآوری آن حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به ورود ضربات مهلک به دلیل پیوند قاچاق و تروریست جهانی گفت: امروزه ماهواره ها به دنبال فریب فرهنگی و جذب مشتری جدید به ویژه از بین خانواده ها است.

وی عنوان کرد: سطح زیر کشت مواد مخدر افغانستان در سال قبل نسبت به سال ۷۶ از رشد ۲۴۷ درصدی حکایت دارد به گونه ای که این میزان از ۵۸ هزار هکتار به ۲۰۱ هزار هکتار رسیده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از رشد ۷۱ درصدی تولید تریاک طی این مدت در افغانستان خبر داد و افزود: افزایش کشت تریاک در این کشور سبب شده ۸۴ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید شود.

شمشیری هجواری ایران با افغانستان، تهاجم فرهنگی، عوامل ساختاری معیوب در عرصه های مختلف، عدم پاسخگویی به نیازهای اجتماعی جوانان، عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی را سبب شیوع استعمال مواد مخدر دانست.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ مقام معظم رهبری مبارزه با اعتیاد را به عنوان نخستین اولویت و پدیده شوم خواستار شد افزود: امروزه بیش از ۹۰ درصد جامعه نسبت به اعتیاد ابراز نگرانی می کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: ۲۰ درصد معتادین را افراد تحصیل کرده و ۲۲ درصد را شاغلین به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ استان کرمانشاه از نظر شیوع استعمال مواد مخدر یک درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده افزود: این میزان امروزه یک درصد کمتر از میانگین کشوری است.

شمشیری با اشاره به توفیقات استان کرمانشاه در امر مبارزه با مواد مخدر، از افزایش سهمیه ۱۵۰ نفری ساماندهی معتادین خبر داد و گفت: سال گذشته یک هزار و ۴۵۰ معتاد در استان ساماندهی، غربالگری و درمان شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به آمار کشوری افزود:۶۵ درصد همسرآزاریها، ۳۵ درصدی کودک آزاری ها، ۲۳ درصد خشونتها و ده درصد جرائم مالی توسط معتادین رخ می دهد.

شمشیری از تلاش برای کاهش ۲۵ درصدی آمار اعتیاد در برنامه ششم توسعه جهت تحقق فرامین معظم له خبر داد و گفت: شکل گیری باورهای غلط، رفع اختلالات جنسی و بیماریهای جسمی، افزایش کارایی بهانه هایی واهی برای استعمال دخانیات است.