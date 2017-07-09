ساماندهی مدرسان دانشگاه علمی کاربردی تا پایان تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید در دومین گردهمایی سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۹۶ در اردبیل با اشاره به تکمیل برنامه های تحصیلی مهرماه سال جاری این دانشگاه گفت: از شهریور ماه پذیرش دانشجو آغاز خواهد شد و در راستای کیفیت بخشی، پایش رشته محل های این دانشگاه انجام می شود.

وی افزود: چنانکه در استانی، مرکزی از این دانشگاه کیفیت لازم را نداشت، اصراری به حفظ آن نداریم چراکه شرایط عمومی کشور به گونه ای است که به جای توسعه کمی، توسعه کیفی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه از مهرماه ۹۶ تا شهریورماه سال ۹۷ پایش مدرسان این دانشگاه ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: برای مدرسان دانشگاه کارت شناسایی، تسهیلات و همچنین ارتقای پایه پیش بینی شده است.

امید یکی از مهمترین آسیب‌های این دانشگاه را استفاده از مدرسان نامناسب و فاقد مهارت عنوان کرد و گفت: در دو ماهه باقیمانده تابستان موضوع پذیرش مدرسان جدید نهایی می شود و انتظار می رود استانها بدون ملاحظه و اغماض، با نهایت دقت و حفظ کیفیت، مدرسان خود را انتخاب کنند.

وی یادآورشد: قراین و مستندات نشان می دهد، نیروهای متعددی خواستار تدریس در این دانشگاه هستند و ما باید به منظور کیفیت بخشی به خدمات آموزشی دانشگاه، گزینش اصلح داشته باشیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: از سال آینده حداقل یک یا دو بار جذب مدرس و به روزرسانی مدرسان در این دانشگاه عملیاتی خواهد شد.

ضرورت ایجاد شتاب دهنده در واحدهای استانی دانشگاه

امید گفت: انتظار داریم در جوار مراکز و واحدهای استانی این دانشگاه شتاب دهنده ها و کلینیک های کارآفرینی راه اندازی شود.

وی با اشاره به تفویض اختیار به واحدهای این دانشگاه برای ایجاد مراکز رشد گفت: به زودی دستورالعمل اعطای مجوز اصولی برای تاسیس مراکز رشد خوشه‌های فناور دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه مراکز آموزشی این دانشگاه فاقد اساسنامه هستند، تاکید کرد: از بهمن ماه پذیرش دانشجو تنها در مراکزی صورت می گیرد که از اساسنامه مصوب برخوردار بوده و همچنین دارای کد رشته‌های ماموریت گرا باشند.

امید به امکان استفاده از تخفیف این دانشگاه در استانها اشاره کرد و افزود: این تخفیف ها برای دانشجویان برتر و بی بضاعت تا سقف ۱۵ درصد پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: از جمله تأکیدات ما توجه به مسائل فرهنگی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است و در این راستا لازم است واحدهای استانی از طریق عقد قرارداد و یا تفاهم نامه با هر نهاد ذی صلاح که تیم مشاوره قوی دارند، واحد مشاوره در استانها راه اندازی کنند.