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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

مدیرکل کمیته امداد کردستان:

اشتغال و مسکن از مؤلفه های توانمندسازی مددجویان می باشند

اشتغال و مسکن از مؤلفه های توانمندسازی مددجویان می باشند

قروه- مدیرکل کمیته امداد کردستان توجه به اشتغال و مسکن را از مؤلفه های مهم توانمندسازی مددجویان دانست و بر پایداری مشاغل ایجاد شده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی زاده صبح امروز یکشنبه در نشست با فرماندار شهرستان قروه با هدف بررسی فعالیت های کمیته امداد قروه اظهار داشت: هدف اصلی کمیته امداد توانمندسازی قشری است که زمینه فعالیت را دارند اما به تنهایی امکان کار کردن برایشان مهیا نیست.

وی با بیان اینکه باید فرصت و زمینه برای خوداتکایی افراد ایجاد شود، افزود: یکی از مؤلفه های خوداتکایی ایجاد اشتغال است که در واقع مشکل اصلی در کشور هم می باشد و به تبع آن جامعه هدف کمیته امداد آسیب پذیرتر و دچار مشکلات بیشتری در این حوزه هستند.

به گفته شیخی زاده پایداری شغل های ایجاد شده توسط کمیته امداد بیش از ۸۵ درصد است و از نقطه شروع تا بی نهایت ادامه دارند و رهاپذیر نیستند.

وی بعد از اشتغال توجه به مسکن مددجویان را مهم دانست و آن را اولویت کاری سازمان در سال جاری عنوان کرد و از افزایش بیش از دو برابری اعتبارات بانکی کمیته امداد نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سهم بانکی اعتبارات بیش از ۶۵ میلیارد تومان می باشد و پیش بینی می شود از منابع امدادی هم مبلغ ۲۰ میلیارد تومان شامل شود.

شیخی زاده سهم شهرستان قروه از اعتبار مدنظر را بیش از ۷ میلیارد تومان شامل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سهم امدادی و ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهم بانکی دانست.

مدیرکل کمیته امداد کردستان از وجود بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مددجو به عنوان نیازمند اصلی مسکن در استان خبر داد و تصریح کرد: برای رفع مشکل مسکن مددجویان کمیته امداد به تنهایی اثرگذار نیست بلکه کمک خیرین و دستگاه های اجرایی می تواند کارگر باشد.

کد مطلب 4025564

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