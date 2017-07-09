ونزوئلا به فروش سهام میادین نفتی روی آورد/هند مشتری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ونزوئلا که این روزها با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می کند و ذخایر ارزی این کشور به شدت کاهش یافته است، این بار برای سر وسامان دادن به اقتصاد خود، پیشنهاد فروش سهام بیشتر نفت خود را به شرکت نفت «او ان جی سی ویدش» هند داده است.

در همین حال دو منبع آگاه از این طرح پیشنهادی، این موضوع را رسانه ای کرده اند؛ ضمن اینکه ونزوئلا هم به دنبال توسعه صنعت انرژی و مستحکم کردن روابط خود با دهلی نو است.

شرکت ملی نفت «پترولئوس ونزوئلا» پیشنهاد فروش ۹ درصد از سهام میدان نفتی «سن کریستوبل» را به شرکت «او ان جی سی ویدش» هند داده است؛ البته این شرکت هندی متعلق به شرکت اکتشافات ملی نفت و گاز هند است.

پیش از این «او ان جی سی ویدش» هند ۴۰ درصد از سهام این میدان نفتی را که معادل ۲۲ تا ۲۳ هزار بشکه نفت در روز است را خریداری کرده است.

با کاهش جهانی قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ میلادی، بحران اقتصادی در ونزوئلا سایه انداخته و تورم این کشور را به بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داده است.تولید نفت ونزوئلا کاهش پیدا کرده است و این کشور به دنبال حفظ سرمایه گذاری در میادین نفتی خود است.

به گفته منابع آگاه، پیش از این در ماه مارس شرکت ملی نفت «پترولئوس ونزوئلا» به شرکت «روس نفت» روسیه پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک در پروژه نفت فوق سنگین «اوریناکو بلت» را داده بود.

بر اساس قوانین ونزوئلا، بیش از ۵۰ درصد از سهام پروژه های نفتی باید متعلق به این کشور باشد و اکنون در صورت قبول «او ان جی سی ویدش» هند، سهام این شرکت هندی در مجموع به ۴۹ درصد می رسد که در راستای قوانین ونزوئلا است.