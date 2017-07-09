حبس قاچاقچیان در انبار تلویزیون های میلیاردی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" عنوان کرد: پلیس امنیت عمومی شهرستان سرپل ذهاب به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر دپوی چندین محموله تلویزیون قاچاق در منزلی شخصی واقع در یکی از روستاهای توابع شهرستان، موضوع را تحت رسیدگی قرار دادند.

وی افزود: بر همین اساس پس از تأیید صحت اطلاعات، طی عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و فرماندهی انتظامی شهرستان سرپل ذهاب با هماهنگی مقام قضائی و اداره تعزیرات حکومتی، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی منزل مورد نظر تحت بازرسی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در محل دپوی کالای قاچاق، ۱۸۵ دستگاه تلویزیون ال ای دی با اینج های مختلف کشف شد که طبق اظهار نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار امان اللهی تصریح کرد: چهار قاچاقچی به همراه سه دستگاه سایپا و یک دستگاه کامیون که قصد انتقال محموله های تلویزیون قاچاق به شهرستان های مرزی جوانرود و ثلاث باباجانی را داشتند، در محل دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده همگی اهل شهرستان ثلاث باباجانی هستند، خاطرنشان کرد: متهمان به دستگاه قضائی معرفی و خودروهای توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شدند.

توقیف محموله ۳ میلیاردی گوشی قاچاق در جوانرود

جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف یک محموله گوشی‌ تلفن همراه قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در شهرستان جوانرود خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان جوانرود حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به شخصی که در حال انتقال تعدادی کارتن به داخل مغازه بود، مشکوک شده و محموله را جهت بررسی توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از محموله مورد نظر ۲۲۴ دستگاه گوشی هوشمند فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و مجوز قانونی کشف شد که طبق اظهارات متهم، محموله به صورت قاچاق از مرزهای غربی به مقصد استان‌ های مرکزی کشور بارگیری شده بود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این راستا یک نفر متهم که فاقد سابقه کیفری است، دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

محور کرمانشاه- کوزران خطرناک ترین محور تابستان امسال در کرمانشاه

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه گفت: حدود ۲۷ درصد از تصادفات استان طی ده روزه اول تابستان امسال در محور کوزران- کرمانشاه به وقوع پیوسته است.

سرهنگ "محمد حیدری" افزود: این محور با وجود نواقص و نارسای هایی که دارد در روزهای تعطیل آخر هفته میزبان گردشگران سراب نیلوفر و محل گذر ساکنان و گردشگران شهرستان جوانرود است.

وی خاطر نشان کرد: این محور راه دسترسی ساکنان بخش گهواره در شهرستان دالاهو و مردم کوزران و سراب نیلوفر به مرکز استان است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در کنار قصورهای سبک و سنگین رانندگان که منجر به وقوع حوادث در این محور می شود، نواقص و نارسایی هایی مشاهده می گردد که در وقوع یا شدت وقوع این تصادفات نقش دارند و باید به صورت فوق العاده رفع یا اصلاح شوند.

سرهنگ حیدری در بیان نواقص موجود در این محور به اختلاف سطح جاده با زمین های اطراف در مقاطع چند کیلومتری و عدم خط کشی طولی وسط و حاشیه راه و پل های آبگذری که چاله آنها موجب بریدگی در امتداد شانه راه شده است اشاره کرد و افزود: در حد فاصل کرمانشاه تا کوزران که راه به صورت بزرگراه است در ازای هریک از راه های روستایی که به جاده وصل می شود یک دوربرگردان به صورت خود ساخته توسط اهالی ایجاد شده که تداوم این اوضاع ایمنی این محور را مختل کرده است.

وی در پایان خطاب به همه کسانی که به هر نحو قصد تردد از این محور را دارند، گفت: این محور مجالی برای ارتکاب تخلفاتی مانند عجله و شتاب، سبقت و سرعت غیر مجاز و حواس پرتی ندارد و باید با احتیاط بیشتری در این مسیر رانندگی کنند.

پلمب ۱۵ باشگاه ورزشی زنانه در شهرستان سرپل ذهاب

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب از پلمب ۱۵ باشگاه ورزشی زنانه متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا یاری" اظهار کرد: در راستای اجرای طرح کنترل و اشراف اطلاعاتی بر صنوف و باشگاه های ورزشی زنانه از تعداد ۲۵ واحد صنفی طی ۹ مرحله بازدید به عمل آمد.

وی افزود: با اجرای ماموریت مشترک پلیس و اداره ورزش و جوانان، تعداد ۱۵ واحد صنفی به علت عدم مجوز قانونی، با هماهنگی مقام قضائی پلمب شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای صنفی شهرستان تحت کنترل و نظارت قرار دارند و اقدام قانونی در جهت برخورد با متخلفان صورت خواهد گرفت.

کشف ۱۱ فقره سرقت در نتیجه اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های توأم با خشونت

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه گفت: در نتیجه اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های توأم با خشونت، ۱۱ فقره سرقت کشف و چهار نفر سارق نیز دستگیر شدند.

سرهنگ "محمدرضا امیری" عنوان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های توأم با خشونت در قالب طرح استانی به مدت یک روز در سطح انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی، طرح مذکور اجرا و منجر به کشف ۹ فقره کیف قاپی، یک فقره زورگیری، یک فقره سرقت به عنف، دستگیری سه نفر کیف قاپ و یک نفر سارق زورگیر شد.

این مقام انتظامی در پایان به مردم توصیه کرد که کودکان خود را در فصل تعطیلی مدارس در معابر و بوستان ها و اماکن عمومی رها نکنند و در اماکن پر تردد مراقب تماس بدنی افراد ناشناس با خود باشند که مورد سرقت اموال قرار نگیرند.

برخورد قاطع پلیس راهور با موتورسواران فاقد مدارک و کلاه ایمنی

رئیس پلیس راهوراستان کرمانشاه از برخورد قاطع با موتور سواران فاقد مدارک و کلاه ایمنی در طرح ترافیکی تابستانه در سطح استان خبر داد.

سرهنگ "فضل الله شیری " اظهار کرد: با شروع طرح تابستانی، پلیس راهنمایی و رانندگی با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود و همکاری دستگاه های مرتبط با ترافیک سعی در بهبود وضعیت موجود و همچنین ارتقاء سطح کیفیت فرهنگ ترافیک بدون اغماض همراه با رافت اسلامی برای هنجارشکنان ترافیکی دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه ۶۸ درصد کشته های موتورسیکلت سوار، زیر ۳۰ سال سن داشته و ۷۸ درصد کشته های فوق در اثر ضربه به سر و در نتیجه خونریزی مغزی بوده است.

این مقام انتظامی تمامی راکبین موتورسیکلت سوار را به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی دعوت کرد و افزود: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حرکت موتور در پیاده رو و در جهت مخالف مسیر غیرمجاز بوده و ایجاد عمدی صدای ناهنجار ناشی از اکسوز موتور یا بوق آن، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی تخلف محسوب شده و ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار تا یک ماه اقدام کنند.

سرهنگ شیری تصریح کرد: با توجه به پایین بودن قیمت موتورسیکلت، هر شهروند ایرانی به راحتی می تواند با پرداخت هزینه ناچیز مالکیت یک دستگاه موتورسیکلت را در اختیار بگیرد و اکثر راکبین موتور سوار بعضاً بدون گواهینامه، کلاه ایمنی و داشتن بیمه از این وسیله استفاده می کنند که متاسفانه جوانان جامعه به دلایل متعدد رقبت بالایی برای استفاده هرچه بیشتر از این وسیله نقلیه کم هزینه در سطح جامعه هستند، لذا بیشترین تعداد فوت شدگان از مجموع کشته شدگان، مجروحان و صدمه دیدگان در تصادفات رانندگی درون شهری راکبین موتور سیکلت سوران می باشند که امید است با رعایت قوانین مقررات توسط راکبین موتور سوار شاهد کاهش تصادفات رانندگان موتورسیکلت در آینده باشیم.

کشف ۲۲۵ میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲۲۵ میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق توسط عوامل انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ" رضا شیرزادی" توضیح داد: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در سه عملیات جداگانه ۹۳ دستگاه لوازم خانگی قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: ماموران کلانتری ترمینال در این روز در انبار یکی از تعاونی ها تعداد ۱۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق را کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: همچنین ماموران یگان امداد نیز در زمان ایست و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه پراید مشکوک و آن را متوقف کردند، که پس از بازرسی از آن ۳۴ دستگاه لوازم خانگی قاچاق کشف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ شیرزادی ادامه داد: ماموران یگان امداد در عملیاتی دیگر به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و پس از توقیف آن ۴۹ دستگاه لوازم خانگی قاچاق کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: ارزش مجموع کالاهای کشف شده توسط کارشناسان انتظامی شهرستان ۲۲۵ میلیون ریال برآورد شده است، همچنین متهمان دستگیر شده به دستگاه قضائی معرفی و کالاهای قاچاق مکشوفه نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه تحویل داده شد.

تحقق اعتماد مردم به پلیس و دستگاه قضائی در گرو برقراری عدالت

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و حفظ حریم شهروندان، اظهار کرد: اعتماد مردم به پلیس و دستگاه قضائی زمانی محقق می شود که مردم عدالت را در رسیدن به حقوق مادی و معنوی خود لمس کنند.

سرهنگ "محسن ویسی" در جلسه تعاملی که با مجموعه قضائی و جمعی از روسای پلیس های تخصصی انتظامی برگزار شد، عنوان کرد: برگزاری جلسات تعاملی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی لازم و ضروری است و موجب تسریع در اقدامات قضائی می شود.

وی تصریح کرد: مجموعه انتظامی شهرستان گیلانغرب در انجام اقدامات و عملیات ها همچون: دستگیری ها، برخورد با متخلفان، کشفیات و ... روند رو به رشد و ارتقای شاخص ها را داشته است.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و حفظ حریم شهروندان، اظهار کرد: اعتماد مردم به پلیس و دستگاه قضائی زمانی محقق می شود که مردم عدالت را در رسیدن به حقوق مادی و معنوی خود لمس کنند.

دادستان عمومی شهرستان گیلانغرب در ادامه با اشاره به اینکه خدمت به مردم و برقراری آرامش در جامعه، انگیزه اصلی حضور پلیس در جامعه است، عنوان کرد: امنیت موجود در شهرستان در سایه همراهی و مشارکت آحاد مردم و تلاش های پلیس و دستگاه قضائی به دست آمده است.

عبدی تعامل بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را موجب افزایش امنیت و آرامش در جامعه دانست و گفت: استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی یک ضرورت مهم برای پلیس است.

در ادامه "خسروی" رئیس دادگستری شهرستان از تلاش و مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی تقدیر کرد و افزود: در راستای اهداف نظام و در جهت تامین برقراری نظم و امنیت، تمامی دستگاه ‌ها و نهادهای دولتی باید پیرو خط ولایت فقیه باشند و همواره اهداف و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را فصل الخطاب خود قرار دهند.

کشف ۱۱ فقره سرقت در نتیجه اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های توأم با خشونت

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه گفت: در نتیجه اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های توأم با خشونت، ۱۱ فقره سرقت کشف و چهار نفر سارق نیز دستگیر شدند.

سرهنگ "محمدرضا امیری" عنوان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح عملیاتی مبارزه با سرقت های توأم با خشونت در قالب طرح استانی به مدت یک روز در سطح انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی، طرح مذکور اجرا و منجر به کشف ۹ فقره کیف قاپی، یک فقره زورگیری، یک فقره سرقت به عنف، دستگیری سه نفر کیف قاپ و یک نفر سارق زورگیر شد.

این مقام انتظامی در پایان به مردم توصیه کرد که کودکان خود را در فصل تعطیلی مدارس در معابر و بوستان ها و اماکن عمومی رها نکنند و در اماکن پر تردد مراقب تماس بدنی افراد ناشناس با خود باشند که مورد سرقت اموال قرار نگیرند.