سیمان اصفهان از لیست صنایع آلاینده خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره محیط زیست استان اصفهان، محمد ولید مغربی در این باره اظهار داشت: کارخانه سیمان اصفهان از سال ۱۳۳۷ در شهرستان فلاورجان به بهره برداری رسیده است، این کارخانه دارای سه کوره، ۵۰۰، ۷۰۰ و ۲۰۰۰ تنی بوده و روزانه ۳۲۰۰ تن کلینگر تولید می کند.

وی با بیان اینکه این کارخانه به دلیل انتشار آلودگی زیست محیطی در سال ۱۳۹۳ در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفت، گفت: با اجرای پروژه های زیست محیطی شامل احداث، و نصب یک دستگاه بگ هاوس برای کوره دو هزار تنی، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب، تعطیل کردن واحد سنگ شکن و تامین مواد اولیه خارج از کارخانه، آسفالت محوطه و پارکینگ ها، استفاده از تانکر آب پاش جهت کنترل غبار جاده ها، از فهرست صنایع آلاینده خارج شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان اظهار داشت: کارخانه سیمان اصفهان در حال حاضر دارای دو سیستم الکتروفیلتر روی کوره های ۵۰۰ تنی و ۷۰۰ تنی و سیستم الکترو فیلتر و بگ هاوس روی کوره دو هزار تنی است و تبدیل الکترو فیلتر کوره ۷۰۰ تنی به بگ هاوس نیز دردست اقدام است.

وی افزود: این کارخانه دارای سه سیستم سنجش آنلاین ذرات معلق برای خروجی کوره ها، آسیاب سیمان و سرد کن است که نصب دو دستگاه سنجش آنلاین دیگر نیز در درست اقدام است.

مغربی تصریح کرد: انتقال واحد سنگ شکن به فاصله حداقل هزار متری از محل قبلی با هدف ایجاد فاصله از مراکز مسکونی و جایگزینی آن به سیستم سنگ شکن مدرن مجهز به غبار گیر، خرید تجهیزات غبار روبی مکانیزه، سامان دهی دپوهای قدیمی خاک در اطراف و محوطه کارخانه، توسعه فضای سبزبا خرید ۸۰ واحد مسکونی و زمین مجاور کارخانه و تبدیل آن به فضای سبز، حذف خاک برگشتی کارخانه و استفاده از آن در خط تولید از دیگر اقدام های زیست محیطی این واحد است.

مغربی گفت: تبدیل سیستم های غبار گیر به بگ هاوس اقدامی بسیار موثر است که به همراه سیستم های پایش آنلاین می توان از رعایت استانداردهای زیست محیطی اطمینان خاطر حاصل کرد.

وی تاکید کرد: این کارخانه، کارخانه ای قدیمی است که به دلیل توسعه شهری در فاصله کمی از مراکز مسکونی قرار دارد و همانند سایر کارخانه های تولیدی ممکن است در فرآیند تولید به صورت مقطعی دچار مشکل شود به عنوان مثال پاره شدن کیسه های بک هاوس یا قطعی برق الکتروفیلتر در سنوات گذشته چندین بار گزارش شده اما بلا فاصله با اخطار محیط زیست نسبت به رفع ایرادات اقدام شده که امری معمول است.

مغربی با بیان اینکه کارخانه سیمان اصفهان در مجموع شش دستگاه الکتروفیلتر فعال دارد، گفت: به دلیل ایجاد و انتشار گرد و غبار حاصل از بخش بارگیری کلینگر اخیرا اخطار رفع آلودگی برای واحد مذکور از طرف این اداره صادر شده و دردست پیگیری است ولی درمجموع وضعیت زیست محیطی کارخانه مطلوب است.

وی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با حساسیت و دقت بسیار زیادی این مجموعه و سایر کارخانجات را تحت رصد داشته و در صورت لزوم بدون هیچ گونه اغماضی با واحد های آلاینده محیط زیست برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.