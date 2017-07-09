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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

در کهگیلویه و بویراحمد:

اولین همایش مجمع استانی سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

اولین همایش مجمع استانی سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

یاسوج- اولین همایش استانی سلامت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  ظهر یکشنبه در این همایش گفت: دستگاه های متعددی در راستای تحقق سلامت جامعه فعال هستند.

ایلامی اظهار داشت: این دستگاه ها هرکدام  با درصد های متفاوتی به تحقق سلامت جامعه کمک می کنند.

ایلامی گفت: نیمی از مؤلفه های موثر بر سلامت مسائل اقتصادی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به نقش برخی دستگاه ها در تحقق سلامت جامعه تصریح کرد: جهاد کشاورزی نقش پررنگی در در حوزه سلامت دارد.

وی اظهار کرد: امنیت غذایی در این راستا موضوع بسیار مهمی است و کنترل کیفیت محصولات از نظر استفاده از سموم و کودها و مواد مختلف قابل بررسی است که پایین بودن سموم در محصولات نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.

ایلامی گفت: صنعت و معدن و دامپزشکی  نیز نقش مهمی در حوزه سلامت دارد.

ایلامی عنوان کرد: کنترل  ‌بیماری هایی مانند تب کریمه کنگو که از طریق گزش کنه بیمار و یا از طریق دام بیمار و یا گوشت آلوده به انسان منتقل می شود بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مرگ و میر دارد و یا بیماری تب مالت از جمله  بیماری هایی است که کنترل آن در حوزه دامپزشکی است و نقش بالای  این حوزه در سلامت جامعه را نشان می دهد.

ایلامی با اشاره به نقش و  نیاز به همکاری بین دستگاه ها برای تحقق و توسعه سلامت جامعه  اظهار داشت: بر مبنای مصوبه برنامه توسعه ضرورت تشکیل مجمع سلامت در سطح  ملی و استانی تبیین شده است که از طریق ان بتوان به هدف گذاری های انجام

شده دست یافت.

ایلامی با اشاره به اطلس بیماری های استان گفت: امید به زندگی در استان دارای وضعیت مناسبی است.

ایلامی بیان داشت: بیماری های قلبی و عروقی در صدر بیماری های استان قرار دارد.

رئیس علوم پزشکی استان از اجرای عملیات ساخت مرکز جامع سرطان استان با پیشرفت ۶۰ درصدی خبر داد.

کد مطلب 4025579

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