اولین همایش مجمع استانی سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظهر یکشنبه در این همایش گفت: دستگاه های متعددی در راستای تحقق سلامت جامعه فعال هستند.

ایلامی اظهار داشت: این دستگاه ها هرکدام با درصد های متفاوتی به تحقق سلامت جامعه کمک می کنند.

ایلامی گفت: نیمی از مؤلفه های موثر بر سلامت مسائل اقتصادی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به نقش برخی دستگاه ها در تحقق سلامت جامعه تصریح کرد: جهاد کشاورزی نقش پررنگی در در حوزه سلامت دارد.

وی اظهار کرد: امنیت غذایی در این راستا موضوع بسیار مهمی است و کنترل کیفیت محصولات از نظر استفاده از سموم و کودها و مواد مختلف قابل بررسی است که پایین بودن سموم در محصولات نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.

ایلامی گفت: صنعت و معدن و دامپزشکی نیز نقش مهمی در حوزه سلامت دارد.

ایلامی عنوان کرد: کنترل ‌بیماری هایی مانند تب کریمه کنگو که از طریق گزش کنه بیمار و یا از طریق دام بیمار و یا گوشت آلوده به انسان منتقل می شود بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مرگ و میر دارد و یا بیماری تب مالت از جمله بیماری هایی است که کنترل آن در حوزه دامپزشکی است و نقش بالای این حوزه در سلامت جامعه را نشان می دهد.

ایلامی با اشاره به نقش و نیاز به همکاری بین دستگاه ها برای تحقق و توسعه سلامت جامعه اظهار داشت: بر مبنای مصوبه برنامه توسعه ضرورت تشکیل مجمع سلامت در سطح ملی و استانی تبیین شده است که از طریق ان بتوان به هدف گذاری های انجام

شده دست یافت.

ایلامی با اشاره به اطلس بیماری های استان گفت: امید به زندگی در استان دارای وضعیت مناسبی است.

ایلامی بیان داشت: بیماری های قلبی و عروقی در صدر بیماری های استان قرار دارد.

رئیس علوم پزشکی استان از اجرای عملیات ساخت مرکز جامع سرطان استان با پیشرفت ۶۰ درصدی خبر داد.