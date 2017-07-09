همه در برابر اقتصاد مقاومتی مسئولیم/نخبگان و دانشگاه ها تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح هشتمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه بیرجند با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی بیان کرد: امروزه آمارها نشان دهنده این امر است که در بحث اقتصاد مقاومتی مشکل داریم.

وی با بیان اینکه کشور ما علی رغم اینکه به لحاظ فرهنگی وضعیت مطلوبی دارد، به نظر اقتصادی خوب نیست، اظهار کرد: بنابراین نخبگان، حوزه ها و دانشگاه ها در برابر اقتصاد مقاومتی مسئول بوده و باید تلاش کنند.

حجت الاسلام مهاجرنیا نقش فرهنگیان در جامعه را بسیار مهم دانست و افزود: باید از ابتدای انقلاب همه حوزه ها و دانشگاه ها در زمینه های مختلف به صورت هم افزا و مکمل پیش می آمدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروزه علوم انسانی که در دست ما و در مراکز ما تدریس می شود برخواسته از باورها و بنیان نظری ما نیست، گفت: همچنین امروزه نتوانستیم در بسیاری از عرصه های دینداری، اخلاق و معنویت که مربوط به بخش سنتی ما است موفق باشیم بنابراین مسئول این امر نخبگان ما هستند.

مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه بیان کرد: امروز همه اقشار اعم از هم نخبگان و هم مردم نیز مسئول هستند.

وی بیان کرد: ما باید یا آن چیزی که به عاریت گرفتیم را بومی و یا خودمان نیز تولید کنیم.