توقف غارت ۲۵ ساله معادن منطقه توس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اکبریان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، منطقه توس از سال ۹۰ به عنوان ناحیه منفصل به شهر مشهد الحاق شده است.
وی افزود: ۳۰۰ هکتار از بافت روستایی و ناپایدار منطقه تاریخی توس جزو سکونتگاه های غیررسمی و فرسوده بوده که احیای آن نیازمند اعتبارات و تسهیلات دولتی است.
شهردار منطقه دوازده مشهد با اشاره به تشکیل کمیته نجات توس از اواخر سال گذشته تصریح کرد: ایجاد همدلی و اتحاد بین دستگاه ها، تهیه طرح راهبردی احیای منطقه و تعطیلی معادن شن و ماسه از جمله اقدامات این کمیته است که موفق شدیم از غارت ۲۵ ساله معادن این بخش جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: از سال ۹۱ تاکنون، علاوه بر کاشت ۱۳ هزار و ۳۰۰ اصله درخت و ۳۶۶ هزار بوته گل و گیاه در محور شاهنامه، ۱۵۸ هزار متر مربع از معابر منطقه توس زیرسازی و آسفالت شده است.
اکبریان به ضرورت احیای منطقه توس با همدلی همه دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری بر اساس تکلیف قانونی خود، برای حفاظت از آثار تاریخی و احیای منطقه توس وارد میدان شد.
وی خاطرنشان کرد: احیای منطقه توس صرفا برعهده شهرداری نیست و همه دستگاه های اجرایی و خدماتی باید به این موضوع ورود کنند تا شاهد بهبود شرایط در این منطقه باشیم.
شهردار منطقه دوازده مشهد افزود: وجود طرح تفصیلی شرط لازم برای احیای منطقه توس و پاسخگویی به مردم است اما قبل از آن باید طرح راهبردی این منطقه در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی تهیه شود.
وی با بیان اینکه توس قرار نیست طرقبه شاندیز شود، ادامه داد: کسانی که چشم می کشند و منتظر هستند که با تدوین طرح تفصیلی، از محل تفکیک اراضی کشاورزی منفعت ببرند، این آرزو را به گور خواهند برد.
وی اظهار کرد: طرح راهبردی احیای منطقه توس تدوین شده و در کمیته نجات توس نیز به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای عالی احیای توس و استانداری خراسان رضوی ارجاع شده است.
اکبریان خاطرنشان کرد: متاسفانه نگران این هستیم که برخی از مسئولان نه تنها برای احیای منطقه توس اقدام ویژه ای انجام ندهند، بلکه با شهرزده کردن منطقه تاریخی توس، به مردم خیانت کنند.
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