نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در برخی ساعات امروز تا حدودی بر سرعت جریانات جنوبی افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اثر این جریانات خلیج فارس به‌ویژه در سواحل جنوبی استان تا حدودی متلاطم خواهد شد و همچنین غبار محلی و مه صبحگاهی از پدیده های غالب در اوایل روز است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت جهت باد نیز متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت در برخی ساعات تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

شفیع‌خدایی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا طی این مدت بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود و طی ساعاتی از بعد از ظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر نیز می‌رسد.

وی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۵۹ دقیقه، مد اول دریا ساعت هشت و ۴۱ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۶ و ۲۹ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۲ و ۳۸ دقیقه خواهد بود.