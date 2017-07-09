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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

رئیس بنیاد مسکن گرگان:

بیش از یک میلیارد تومان در طرح هادی روستای زیارت هزینه شده است

بیش از یک میلیارد تومان در طرح هادی روستای زیارت هزینه شده است

گرگان- رئیس بنیاد مسکن شهرستان گرگان گفت: میانگین اعتبار طرح هادی در هر روستا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان است اما در روستای زیارت به دلیل موقعیت گردشگری بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است

داوود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روستای زیارت که یکی از روستاهای با هدف گردشگری است در سنوات گذشته تا کنون نزدیک به یک میلیارد تومان در طرحهای هادی و احیای بافتهای با ارزش هزینه شده است.

وی ادامه داد: در روستای زیارت بیش از ده هزار متر مربع سنگفرش شده وجا به جایی کانال برق انجام شد و اکنون به صورت زیرزمینی شبکه توزیع برق داریم.

رئیس بنیاد مسکن گرگان بیان کرد: در زمینه آسفالت جادههای زیارت با تفاهمنامهای که با دهیاری و شورای آنجا امضا شد، سه مورد از معابر زیارت آسفالت شده و آسفالت جاده «کفتر خوسه» که عملیات گازرسانی را  آنجا داشتیم به زمان دیگری موکول شد.

وی تصریح کرد: مرمت زیرسازی این جاده انجام شده و ما منتظر تأمین اعتبار جدید هستیم تا آسفالت این جاده هم انجام شود.

خسروی گفت: تمام معابر دارای شرایط یکسانی هستند و بر دیگری مزیت ندارند و تنها دلیل آسفالت نشدن آن جاده عملیلات گازرسانی و لوله گذاری بود.

رئیس بنیاد مسکن گرگان در خصوص قرارداد مسکن جلین با بهزیستی گفت: ما باید مسکن جلین را با ۷۰ درصد پیشرفت واگذار میکردیم اما خوشبختانه  شرایطی اتفاق افتاد که منابع فراهم شد و تمام تعهدات بنیاد مسکن انجام شده و به زودی ظرف یک ماه الی ۴۰ روز آینده کار این مسکن به پایان میرسد و آماده تحویل میشود.

کد مطلب 4025591

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