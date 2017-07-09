بیش از یک میلیارد تومان در طرح هادی روستای زیارت هزینه شده است

داوود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روستای زیارت که یکی از روستاهای با هدف گردشگری است در سنوات گذشته تا کنون نزدیک به یک میلیارد تومان در طرحهای هادی و احیای بافتهای با ارزش هزینه شده است.

وی ادامه داد: در روستای زیارت بیش از ده هزار متر مربع سنگفرش شده وجا به جایی کانال برق انجام شد و اکنون به صورت زیرزمینی شبکه توزیع برق داریم.

رئیس بنیاد مسکن گرگان بیان کرد: در زمینه آسفالت جادههای زیارت با تفاهمنامهای که با دهیاری و شورای آنجا امضا شد، سه مورد از معابر زیارت آسفالت شده و آسفالت جاده «کفتر خوسه» که عملیات گازرسانی را آنجا داشتیم به زمان دیگری موکول شد.

وی تصریح کرد: مرمت زیرسازی این جاده انجام شده و ما منتظر تأمین اعتبار جدید هستیم تا آسفالت این جاده هم انجام شود.

خسروی گفت: تمام معابر دارای شرایط یکسانی هستند و بر دیگری مزیت ندارند و تنها دلیل آسفالت نشدن آن جاده عملیلات گازرسانی و لوله گذاری بود.

رئیس بنیاد مسکن گرگان در خصوص قرارداد مسکن جلین با بهزیستی گفت: ما باید مسکن جلین را با ۷۰ درصد پیشرفت واگذار میکردیم اما خوشبختانه شرایطی اتفاق افتاد که منابع فراهم شد و تمام تعهدات بنیاد مسکن انجام شده و به زودی ظرف یک ماه الی ۴۰ روز آینده کار این مسکن به پایان میرسد و آماده تحویل میشود.