جشنواره ملی عکس امید برگزار می شود

رئیس انجمن فیلم، عکس و پویانمایی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره اعلام کرد: موضوع جشنواره، کار و تلاش جوانان و امید به آینده، زنان و نقش آن ها در کار و تلاش اجتماعی، کار و تلاش کشاورزان و تاثیر در زندگی آنها، گسترش تلاش و هدفمند بودن کار برای جوانان، زندگی شهری و کار و تلاش کارگران در جامعه و نقش کار و تلاش میان رابطه جوانان و سالمندان است.

فروغ عدالت پور شرایط شرکت در جشنواره را برشمرد و گفت:هرعکاس می تواند حداکثر ۵ تک عکس از طریق سایت آپلود کند، البته اصلاح و ویرایش عکس به صورتی که ماهیت اصلی عکس تغییر نکند، قابل قبول است.

وی با تاکید بر اینکه داوری بر روی آثاری انجام خواهد شد که صاحب اثر از طریق سایت فرم شرکت در جشنواره را تکمیل کرده باشد، تصریح کرد: نمایشگاه عکس های برگزیده این جشنواره در تاریخ ۲۸ مرداد ماه سال جاری همزمان با جشن روز جهانی عکاس افتتاح خواهد شد و تا ۲ شهریور ماه خواهد داشت.

عدالت پور در عین حال افزود: از نفرات برگزیده در تاریخ ۲۸ مرداد ماه سال جاری طی مراسمی تقدیر خواهد شد؛ به ۵ نفر برگزیده، هر نفر یک سکه بهار آزادی، تندیس جشنواره و یک جلد کتاب نفیس اهدا می شود.

رئیس انجمن فیلم، عکس و پویانمایی استان فارس ادامه داد: ۳ نفر به صورت تقدیری، که هر کدام ۲۰۰ هزار تومان و لوح تقدیر دریافت می کنند. این درحالیست که به هریک از هنرمندان منتخب، نشان مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا خواهد شد.

عدالت پور گاهشمار جشنواره را اعلام کرد و گفت: مهلت ارسال آثار از تاریخ ۱۵ تیر سال جاری تا ۱۴ مرداد است.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جشنواره ملی عکس امید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مستقر شد.