به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی اردبیل تصریح کرد: در وضعیت فعلی به دلیل مشکلات متعدد مالی اغلب پروژههای شهرداری به شیوه تهاتر اجرا میشود.
وی با اشاره به بزرگترین پروژه عمرانی شهر یعنی پل قدس تصریح کرد: این پروژه نیز به دلیل کمبود مالی در حال حاضر به شیوه تهاتر در دست اجرا است.
رئیس شورای شهر اردبیل یادآور شد: سال گذشته شهرداری تخفیف ۳۰ درصدی پروانه را در بهمنماه اعلام کرد با این وجود حتی تخفیف ۳۰ درصدی نیز استقبال نشد.
خوشبخت در خصوص درخواست کتابخانههای عمومی برای پرداخت سهم نیم درصد شهرداری اردبیل، اضافه کرد: لازم است وضعیت مالی شهرداری نیز ارزیابی شده و در صورت تحقق درآمد سهم شهرداری مطالبه شود.
وی با بیان اینکه توسعه کتابخانهها مورد تأکید شورای شهر و شهرداری اردبیل است، ادامه داد: با وجود توسعه مطلوب سختافزاری به نظر میرسد در فرهنگسازی مطالعه میبایست اقدامات توسعه یابد.
رئیس شورای شهر اردبیل همچنین خواستار مساعدت برای تکمیل سالن آمفیتئاتر کتابخانه مرکزی اردبیل شد و گفت: در شهر اردبیل با کمبود سالن آمفیتئاتر مواجه هستیم و این سالن برای ۲۲۰ نفر ظرفیت دارد.
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