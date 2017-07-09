وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر کنارگذاشتن مصطفی نظری از تیم تاسیسات دریایی به خاطر انتقادات بعد از بازی با حفاری اهواز، گفت: همیشه گفته ام کسانی که در تیم تاسیسات زحمت می کشند، باید با تمام وجود کار کنند. مصطفی نظری هم همینطور است. او یکی از بهترینها و نوادر فوتسال ماست ولی ما هم در بحث فنی ایده های خودمان را داریم.

وی افزود: انتظاری که از نظری داریم این است که مثل همان مصطفی نظری سابق باشد. نظری همیشه ستون تیم بوده است. بعد از بازی با حفاری هم با هم در مورد چند موضوع صحبت کردیم که این در حیطه صحبتهای فنی سرمربی با شاگردش است. در نهایت تصمیم گرفتیم نظری این هفته استراحت کند و در بازی با هیات قم حضور نداشته باشد.

سرمربی تاسیسات در پاسخ به این سئوال که آیا کنارگذاشتن نظری از این تیم موقتی است یا دائمی؟ تصریح کرد: ما اصلا نظری را کنار نگذاشته ایم. باید برای بازی بعد نام ۱۲ بازیکن را بدهیم که قطعا نظری در این لیست نیست.

شمسایی در خصوص اینکه بهرحال این تصمیم یک تنبیه و به معنای کنارگذاشتن نظری است، گفت: ما در بعضی از بازی های مهم، بهترین بازیکنانمان را کنار گذاشته ایم! این در خارج از ایران هم منطقی و معقول است ولی در ایران سخت با آن کنار می آییم. ما چیزی به نام کنار گذاشتن نداریم ولی همه باید خواسته های تیم را بپذیریم.

وی درباره اینکه گفته می شود در رختکن قسم خورده است نظری را برای بازی بعد انتخاب نمی کند و نظری هم از ۴۰ دقیقه بازی کردن شمسایی انتقاد کرده است، گفت: بحث ما با نظری روی گل های خورده بود و بعد از آن گفتم که او را برای بازی بعد نمی برم. هیچ قسمی هم نخوردم.

شمسایی افزود: نظری حرفی از حضور من در زمین نزد ولی ۴۰ دقیقه بازی کردنم به خودم مربوط است و باید خودم جوابگو باشم. اگر کسی بخواهد در اینباره نظر بدهد، در تیم من جایی ندارد.

وی در پایان با اشاره به انتشار خبرهای رختکن تیمش گفت: اگر جاسوس رختکن و کسی که حرفها را از تیم ما به بیرون می برد و «از کاه کوه می سازد» را پیدا کنم، قطعا اخراجش می کنم.