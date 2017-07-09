تداوم طوفان در منطقه سیستان/دریای عمان مواج می شود

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی از امروز تا روز پنجشنبه با افزایش شیب فشاری در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم داشت که طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه سرعت باد افزایش پیدا می کند و به حدود ۹۵ کیلومتر بر ساعت می رسد.

وی افزود: از همین رو طی این مدت طوفان گردوخاک موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد در محورهای مواصلاتی در شمال استان سیستان و بلوچستان می شود.

وی گفت: همچنین طی این مدت در نواحی مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان افزایش غبار و وزش باد همراه با گردوخاک با شدت کمتر رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: تا فردا گرمای هوا در نیمه شمالی استان تداوم دارد و از روز سه شنبه تا پنج شنبه کاهش موقتی دما در این منطقه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در برخی نقاط جنوب و جنوب شرق استان در بعد از ظهر شرایط برای افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد موقتی مهیا است.

وی گفت: طی این مدت در سواحل وزش باد داشته و دریای عمان خصوصا در نواحی شرقی مواج است که از دوشنبه بعدازظهر ارتفاع موج نیز افزایش می یابد.

ملاشاهی تصریح کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته خاش با ۲۲ درجه و زهک با ۴۷ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان سیستان و بلوچستان بودند.