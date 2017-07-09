عمل های مغز و اعصاب در بیمارستان خلیج فارس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا خدری صبح یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات تامین اجتماعی هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی استان در سال ۹۵ بالغ بر ۹۱۰هزار نفر بوده که۵۱درصد جمعیت استان را پوشش داده است، بیان داشت: تعداد مراجعیت سرپایی به درمان غیرمستقیم مدیریت درمان تامین اجتماعی در سال ۹۵ تعداد ۴میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۶۴ نفر بوده است که نسبت به سال ۹۴، یک درصد افت داشته است.

وی عنوان کرد: تعداد بستری شدگان در بیمارستان های طرف قرارداد تامین اجتماعی در استان طی سال ۹۵، ۵۷هزار و ۱۱۰ نفر بود که نسبت به سال ماقبل آن ۵درصد افت را نشان می دهد.

خدری اظهارداشت: ۲۳ بیمارستان با دو هزار ۱۶۹ تخت در استان هرمزگان فعال است تامین اجتماعی با داشتن یک بیمارستان در استان سهم ۴ درصدی در تعداد بیمارستان را دارد و با ۲۲۵ تخت سهم ۱۰درصدی از کل تخت های فعال استان دارد. همچنین مرکز سی تی اسکن بیمارستان خلیج فارس راه اندازی شد.

به گفته وی، تعداد ۱۰۹تخت طی دوره ۴ ساله به تخت های فعال بیمارستان خلیج فارس از ۱۱۶ تخت در فروردین ۹۲ به ۲۲۵ تخت در سال ۹۵ افزوده شده که طی این مدت ۹۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در سال ۹۳ همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت شاهد عدم تمایل به همکاری برخی از پزشکان و در نهایت کاهش ضریب اشغال تخت بیمارستانی بودیم. که این مشکل به مرور زمان و با روشن شدن وضعیت این طرح پزشکان مجددا اعلام علاقمندی برای همکاری داشتند.

معاون درمان تامین اجتماعی هرمزگان بیان داشت: در نیمه اول سال ۹۵ با انتقال بیمارستان زنان و زایمان شریعتی بندرعباس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی طبق مفاد تفاهم نامه بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، علیرغم افزایش تعداد تخت، ضریب اشغال تخت نیز افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد بستری شدگان در بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی در سال ۹۵، ۲۷هزار و ۴۸۵ نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۴درصد رشد داشته است. همچنین تعداد زایمانها در بیمارستان خلیج فارس طی سال گذشته ۱۰هزار و ۳۶۰ مورد بوده است که نسبت به مدت سال ۹۴، رشد ۷۵ درصدی را نشان می دهد.

خدری با اشاره به مهمترین اقدامات مدیریت درمان از سال ۹۲ تا سال ۹۵، راه اندازی ۱۰۹ تخت بستری در بیمارستان خلیج فارس، راه اندازی بخش سی تی اسکن در بیمارستان خلیج فارس، راه اندازی نوبت دهی تلفنی در بیمارستان خلیج فارس به عنوان دومین بیمارستان در کشور و کاهش آمار سزارین به کمتر از ۲۵درصد در بیمارستان خلیج فارس را بخشی از اقدامات انجام شده عنوان کرد.

وی خرید ۴ دستگاه آمبولانس جهت واحدهای درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی، خرید یک دستگاه فیکو جهت بیمارستان خلیج فارس، توسعه بخشهای پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج) بندرعباس و درمانگاه بعثت بندرعباس، بهره برداری از دستگاه رادیولوژی تک دندان درمانگاه ولیعصر(عج) میناب، اخذ پروانه بهره برداری مراکز درمانی سرپایی و راه اندازی اتوماسیون اداری مدیریت درمان را از جمله اقدامات معاونت درمان تامین اجتماعی اعلام کرد.

خدری خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته ۲ دستگاه اکسیژن ساز و استریل کننده به روش پلاسما برای بیمارستان خلیج فارس خریداری شد، همچنین ۲ دستگاه یونیت دندانپزشکی جهت درمانگاه بعثت و درمانگاه قشم خریداری شد.

وی افزود: تعمیرات اساسی بیمارستان خلیج فارس برای اجرای طرح ارتقای هتلینگ هم مهمترین برنامه تامین اجتماعی در چهار سال گذشته بود. شبکه اتوماسیون بیمارستان خلیج فارس و نصب سیستم یکپارچه مدیریت بیمارستانی (HIS) جهت ارتقا سطح کیفی خدمات به انجام رسید.

خدری تغییر، اصلاح و افزایش فضای فیزیکی بخش زایشگاه و بلوک زایمان بیمارستان جهت انجام حداکثر ۱۵ هزار مورد زایمان در سال با توجه به تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و تجهیز بیمارستان جهت ارائه خدمات زنان و زایمان در سطح بیمارستان ریفرال را یکی از اقدامات مهم طی سال های گذشته در بیمارستان خلیج فارس عنوان کرد.

وی تصریح کرد: فضای فیزیکی بخش NICU جهت ارتقا خدمات تخت ویژه نوزادان از ۴ تخت به ۱۳ تخت افزایش یافت.

دستگاه ام آر آی در بیمارستان خلیج فارس راه اندازی می شود

معاون خدمات درمانی تامین اجتماعی هرمزگان در تشریح برنامه های در دست اقدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان، کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی بیمارستان خلیج فارس در برابر سوانح طبیعی(مدیریت بحران)، ارتقای هتلینگ بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی، تداوم استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی و تکمیل ساختمان جدید درمانگاه امام رضا(ع) قشم را مهمترین برنامه هایی عنوان کرد که در طی امسال و سال های آینده اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام خبر ساخت انباردارویی بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی، عنوان کرد: تعداد تختهای فعال بیمارستان خلیج فارس با توجه به افزایش ضریب اشغال تخت افزایش خواهد یافت. همچنین دستگاه MRI در بیمارستان خلیج فارس راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: این سازمان با ۲۴۰ پزشک در بندرعباس قرارداد دارد که ۱۴۰ نفر آنان پزشکان متخصص و فوق تخصص بوده و بقیه پزشکان عمومی هستند.

معاون خدمات درمانی تامین اجتماعی هرمزگان گفت: خدمات مغز و اعصاب در بیمارستان خلیج فارس راه اندازی شد و افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی می توانند خدمات رایگان عملهای مغز و اعصاب را دریافت کنند.

خدری با بیان اینکه بدهی های تامین اجتماعی استان هرمزگان تا انتهای نیمه اول سال ۹۵ پرداخت شده است، بیان داشت: یکسری بدهی ها به دانشگاه علوم پزشکی داریم و یکسری هم دانشگاه علوم پزشکی به سازمان تامین اجتماعی دارد. ۳۵ میلیارد تومان بابت مطالبات نیمه دوم سال ۹۵ به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدهکار است.

وی با بیان اینکه ضریب اشغال تخت در بیمارستان خلیج فارس ۹۵ درصد است، بیان داشت: ادغام و انتقال بیمارستان شریعتی به بیمارستان خلیج فارس به سرعت انجام شد، تنها توانستیم ۷۵ تخت اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: هزینه راه اندازی تخت های ویژه ۲.۵ میلیارد است و توانستیم در همین زمان اندک ۹ تخت ویژه در بیمارستان خلیج فارس اضافه شود و فعلا بای تفکیک پذیرش بانوان و آقایان در عمل ها امکان پذیر نیست و شرمنده مراجعه کنندگان هستیم. ولی تا دو ماه آینده امکان پذیرش ۲۵۰ نفر در بیمارستان خلیج فارس امکان پذیر است.