اعتبارات مرکز استان اردبیل متناسب با جمعیت آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم افلاکی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت استان در شهرستان اردبیل ساکن هستند و این در حالی است که اعتبار اختصاصی ۲۱ درصد کل اعتبارات استان است.

وی افزود: اغلب پروژه‌های مرکز استان به ویژه در حوزه بهداشت و درمان و راه به استفاده تمامی استان می‌رسد و با این وجود اعتبارات اختصاصی اردبیل به اندازه شهرستان‌های دیگر است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اردبیل تأکید کرد: در کنار پروژه‌های عمرانی، اقدامات فرهنگی نیز مورد تأکید است و در آسیب‌شناسی معضلات موضوع فرهنگ اهمیت ویژه دارد؛ درحالی که در این بخش نیز با کمبود اعتبارات مواجه هستیم.

افلاکی با ذکر مثالی به وضعیت کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی تلاش می‌کنیم تخصیص اعتبارات این حوزه امسال به صورت ۱۰۰ درصد انجام شود.

وی با بیان اینکه در مقایسه با جمعیت مرکز استان، تعداد اعضای کتابخانه‌ها کافی نیست، اضافه کرد: انتظار می‌رود با فن‌آوری‌های نوین و شیوه‌های جدید، کتاب و کتاب‌خوانی فرهنگ‌سازی شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اردبیل با اشاره به بهبود روند کتابخانه سازی در سال‌های اخیر خواستار توجه ویژه به فرهنگ مطالعه شد.

افلاکی همچنین به ضرورت استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های مدارس تأکید کرد و افزود: این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده نشده و بسیاری از دانش آموزان حتی از وجود کتابخانه در مدرسه خود مطلع نیستند.

وی همچنین به برگزاری برنامه‌های هفته اردبیل در تاریخ ۳۱ تیر تا شش مرداد اشاره کرد و گفت: در این هفته با هدف معرفی سابقه تاریخی و فرهنگی اردبیل برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است.