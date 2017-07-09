۱۲۲ اورژانس بیمارستانی کشور نوسازی و تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی پریدار روز یکشنبه در نشست خبری جشنواره عمران سلامت به تشریح برنامه‌های معاونت توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت پرداخت و گفت: در طرح تحول سلامت سه هدف عمده مورد توجه وزارت بهداشت بود که می‌بایست به این اهداف دست یابیم.

وی از کاهش پرداختی از جیب مردم به عنوان اولین هدف در طرح تحول سلامت نام برد و افزود: هدف دوم ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی بود و هدف سوم نیز ایجاد عدالت در سلامت بود.

پریدار با اعلام اینکه یکی از شاخصه‌های عدالت در سلامت دسترسی آسان‌تر به خدمات بهداشتی و درمانی است، افزود: باتوجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد مراجعات مردم به اورژانس بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد ما تصمیم گرفتیم برای ارائه خدمات بهتر به نسبت به تجهیز و بازسازی اورژانس‌ها اقدام کنیم.

مدیر کل امور پشتیبانی و امور رفاهی وزارت بهداشت از نوسازی ۱۲۲ اورژانس بیمارستانی کشور در قالب ۱۹۳ هزار متر مربع فضای فیزیکی خبر داد و گفت: این نوسازی شامل ساختار فیزیکی و تجهیزات اورژانس بیمارستان‌هاست.

پریدار در ادامه به ایجاد کلینیک‌های ویژه اشاره کرد و گفت: ۶۰۰۰ مطب در قالب ۲۹۳ کلنیک ویژه در ۳۹۶ هزار مترمربع فضا احداث شده است.

وی همچنین از ایجاد ۲۸۸ مرکز تسهیلات زایمانی در کشور خبر داد و گفت: بالغ بر ۴۲ درصد کل تخت‌های ویژه موجود در کشور در این دوره از وزارت بهداشت افزوده شده است به طوری که این تعداد درصد شامل ۲۴۶۰ تخت آی سیو است.

مدیر کل امور پشتیبانی و امور رفاهی وزارت بهداشت همچنین از ۱۱۱ پروژه ساخت مراکز جامع سرطان در کشور خبر داد و گفت: این تعداد پروژه در حال حاضر بهره‌برداری و تحویل شده است و همچنین ۴۶۲ دستگاه سرطان در این مراکز مورد استفاده قرار گرفته است.

پریدار با اعلام اینکه در این دولت شاهد رشد ۳۰۰ درصدی ساخت تخت بیمارستانی بوده‌ایم، گفت: بیشترین میزان تخت بیمارستانی مربوط به دولت دهم با ۸۲۰۰ تخت بوده که وزارت بهداشت دولت یازدهم توانست این رکورد را بکشند و به ۲۵ هزار و ۴۰۰ تخت دست یابد.