«از این طرف نگاه کن» کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، علی خدایی اثری را تالیف و تصویرگری کرده است که میتواند به عنوان اثری آموزشی برای مخاطبان گروه سنی «ب» (۷ تا ۱۰ سال) مورد استفاده قرار گیرد.
این داستان روایت حیواناتی است که در دل جنگل با تابلویی انتزاعی روبرو میشوند و هر کدام تصویر خود را در آن پیدا میکنند، اما در ادامه اتفاقهایی میافتد که منجر به تغییر دیدگاه یک بعدی مخاطبان به دنیای اطراف خود میشود.
علی خدایی این کتاب ۴۰ صفحهای را در قالب یک اثر تصویری طراحی و تالیف کرده است. در بخشی از این اثر میخوانیم: «همه مدتی به نقاشی نگاه کردند، اما قورباغهای در آن ندیدند. شیر گفت: ما همه در نقاشی هستیم، اما قورباغه نیست. قورباغه گفت: مگر شما آن قورباغهی بزرگ را نمیبینید؟»
این کتاب در قطع رقعی به قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان با شمارگان ۵۰۰۰ نسخه منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند این اثر را از تمامی فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تهیه کنند.
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