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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

مدیرکل امور شهری استانداری مازندران:

۱۳۳ میلیارد ریال برای طرح های شهری در مازندران تخصیص یافت

۱۳۳ میلیارد ریال برای طرح های شهری در مازندران تخصیص یافت

ساری - مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از اختصاص ۱۳۳ میلیارد ریال برای طرحهای شهرداریها در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عسکری صبح یکشنبه در  همایش شهرداران شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مازندران با اشاره به بند و تبصره ۶ گفت : براین اساس ۱۳۳ میلیارد ریال برای پروژه ها و طرحهای مصوب شهرداریها در زمینه مدیریت پسماند ، طرحهای گردشگری و پروژه های زیربنایی و عمرانی برای ۵۴ شهر استان در نظر گرفته شد.

وی افزود : شهرداریهایی که طرحهای مصوب در این سه حوزه دارند می توانند از اعتبارات بند و تبصره ۶ بهره مند شوند.

عسکری تاکید کرد: از مجموع اعتبارات اختصاص داده شده ۱۰ میلیارد ریال مربوط به گردشگری ، ۲۳ میلیارد ریال مربوط به پروژه های پسماند و ۱۰۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه های زیرساختی و عمرانی است.

مدیر کل شهری استانداری مازندران افزود: در سال گذشته در مجموع ۱۰۵ میلیارد ریال از محل بند و تبصره ۶ در اختیار شهرداریهای استان قرار گرفت که اعتبارات امسال افزایش خوبی داشته است.

وی رعایت دستوالعمل تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری از قراردادی به پیمانی را متذکر شد و به آغاز فعالیت اعضای شورای شهر دوره پنجم اشاره کرد و گفت : با توجه به جابجایی اعضای شورای شهر ، شهرداریها کلیه مراحل قانونی و انضباط اداری و اخلاقی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و از بیت المال و حقوق مردم حراست کنند.

کد مطلب 4025618

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