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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

فرهنگسرای خاتم(ص) برگزار می کند؛

دوشنبه های قرآنی در شب های تابستانی

دوشنبه های قرآنی در شب های تابستانی

ویژه برنامه دوشنبه های قرآنی فرهنگسرای خاتم(ص) درقالب جشنواره تابستانی و با شعار «زندگی آموختنی است» هر دوشنبه با حضور قرآنیان منطقه ۱۸ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست های معنوی و آموزشی دوشنبه‌های قرآنی به منظور اشاعه فرهنگ ناب قرآنی و انس بیشتر شهروندان با کتاب الهی دوشنبه‌ ها در مساجد منطقه برگزار می شود و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در دوشنبه های قرآنی تیرماه میزبان قرآنیان منطقه است.

بر اساس این گزارش برنامه‌ « دوشنبه‌های قرآنی » شامل کرسی‌ تلاوت قرآن کریم به همراه ترجمه و تفسیر آیات آسمانی با حضور قاری نوجوان مهدی رشتبری و رضا اصغر زاده از قاریان ممتاز منطقه ۱۸ است. هم چنین در هر جلسه مسابقه ای قرآنی برگزار و به تعدادی از نمازگزاران خواهر و برادر جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.

این برنامه دوشنبه ۱۹ و ۲۶ تیرماه جاری از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) به نشانی یاف آباد ، شهرک صاحب الزمان ، خ شهید فاخری میزبان نمازگزاران و علاقمندان به معارف قرآنی است.

کد مطلب 4025621
خداداد خادم

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