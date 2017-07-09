دوشنبه های قرآنی در شب های تابستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست های معنوی و آموزشی دوشنبههای قرآنی به منظور اشاعه فرهنگ ناب قرآنی و انس بیشتر شهروندان با کتاب الهی دوشنبه ها در مساجد منطقه برگزار می شود و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در دوشنبه های قرآنی تیرماه میزبان قرآنیان منطقه است.
بر اساس این گزارش برنامه « دوشنبههای قرآنی » شامل کرسی تلاوت قرآن کریم به همراه ترجمه و تفسیر آیات آسمانی با حضور قاری نوجوان مهدی رشتبری و رضا اصغر زاده از قاریان ممتاز منطقه ۱۸ است. هم چنین در هر جلسه مسابقه ای قرآنی برگزار و به تعدادی از نمازگزاران خواهر و برادر جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.
این برنامه دوشنبه ۱۹ و ۲۶ تیرماه جاری از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) به نشانی یاف آباد ، شهرک صاحب الزمان ، خ شهید فاخری میزبان نمازگزاران و علاقمندان به معارف قرآنی است.
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