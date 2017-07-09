۵۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت و تجهیز یک تخت بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ساکی در نشست خبری جشنواره عمران سلامت گفت: برای ساخت هر تخت بیمارستانی چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است که با تجهیز آن هزینه هر تخت به حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی با اعلام اینکه برای ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی بالغ بر ۱۰هزار میلیاردتومان اعتبار هزینه شده است، افزود: ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در قالب ۴۴۱ پروژه تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر کل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت با اعلام اینکه تعداد تخت‌های احداث شده در دولت یازدهم از ۲۱۰۵۲ تخت عبور کرده و به ۲۵۴۴۰ تخت رسیده است، اظهار کرد: این تعداد تخت در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است و در اختیار مردم قرار دارد.

ساکی در ارتباط با نوسازی اورژانس‌های بیمارستانی اظهار داشت: هدف گذاری وزارت بهداشت برای نوسازی اورژانس‌های بیمارستانی براساس بیمارستان‌های تروما و پر مراجعه بوده است به طوری که ۱۲۲ اورژانس بیمارستانی ۷۰ درصد مراجعات اورژانسی مردم را شامل می‌شود. از همین رو تصمیم گرفته شد نوسازی این تعداد اورژانس بیمارستانی در اولویت قرار گیرد.