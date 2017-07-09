درسی که حذف مدافع عنوان قهرمانی لیگ جهانی به والیبال ایران داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پر مهره صربستان که سال گذشته با قدرت توانسته بود همه تیم های مدعی را از پیش رو بردارد و به مقام قهرمانی دست پیدا کند از جمله تیم هایی بود که همانند تیم ملی ایران در این دوره لیگ جهانی تغییر چندانی در ترکیب خود ایجاد نکرد.

آنها در دور مقدماتی مرحله نهایی با تیم های آمریکا و فرانسه در یک طرف جدول قرار داشتند که هر دو بازی را به حریفان واگذار کردند. نکته جالب توجه اینجاست که هر دو تیم آمریکا و فرانسه با چهره جدیدی به این لیگ آمده و بازیکنان جدیدی را به عنوان ستاره های نوظهور خود به دنیای والیبال معرفی کردند.

از این اتفاق می توان این برداشت را کرد که حتی قهرمان لیگ جهانی هم باید به فکر رشد خود باشد و هیچ حاشیه امنیت برای هیچ تیمی تضمین شده نیست چه بسا که صربستان حتی به جمع 4 تیم پایانی لیگ امسال هم راه نیافت. شکست شاگردان گربیچ مقابل تیم جوان و کم تجربه تیلیه این را ثابت کرد که کسب نتیجه فقط منوط به تغییر سرمربی نیست بلکه استفاده از بازیکنان تکنیکی و تاکتیک پذیر نقش اصلی را ایفا می کند.

این موضوع را می توان به تیم ملی ایران و نمایش آن ها در لیگ جهانی نیز بسط داد. بازیکنان در اجرای بسیاری از کارهای تاکتیکی ضعیف ظاهر شدند و این مهمترین دلیل نبود شادابی و عدم نتیجه گیری تیم ایران بوده است.

نزدن سرویس های پر قدرت، نداشتن یک پشت خط زن شش دانگ که هر توپی را به امتیاز ختم کند، نداشتن دریافت خوب و نداشتن جانشین مناسبی برای معروف که تکنیک های پاس دادن را به خوبی به کار بندد قطعا ریشه در ضعف بازیکنان ما دارد و نمی توان با تغییر سرمربی و دادن زمان کوتاه از او این انتظار را داشت که معجزه ای رو کند. قطعا وقتی بازیکن از قدرت فنی خوبی برابر حریفان برخوردار نباشد این ضعف فنی به ضعف روحی تبدیل شده و شما تیمی را در زمین مشاهده می کنید که هیچ شادابی در آن نیست و خود را از پیش بازنده می داند.

وقتی عملکرد تیم های آمریکا و صربستان را مشاهده می کنیم بارزترین نکته نمایش عالی بازیکنان جانشین است که علاوه بر بحث فنی از اعتماد به نفس بالایی نیز برخوردار هستند اما در تیم ایران بازیکن گاهی در ابتدایی ترین مسئله نیز با مشکل روبرو می شود و عملکردی پر از اشتباه را به نمایش می گذارد.

قطعا به روز کردن تمرینات، میدان دادن به بازیکنان جوان، برنامه ریزی مناسب برای تحلیل نرفتن قوای جسمی و ذهنی بازیکن و البته مهم تر از همه حضور بازیکنان در لیگ های معتبر از راه های بالا رفتن توان فنی خواهد بود، راهی که به نظر می رسد کولاوویچ هم به شدت روی آن اصرار دارد و می خواهد بازیکنانش با حضور در لیگ های معتبر بار فنی بیشتری را کسب کننند.

البته نکته دیگری که مهم خواهد بود میدان دادن بیشتر به جوان ها خواهد بود و اینکه تعامل بیشتر بین جوانان و مربیان خارجی صورت گیرد. هرچند بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد و برخلاف صحبت های گذشته که گفته می شد بعد از لیگ جهانی بازیکنان تیم ملی جوانان به اردو اضافه خواهند شد تنها 3 بازیکن تیم ملی جوانان آن هم برای مدت کوتاهی به اردو می روند و همان لیست لیگ جهانی را در اردوی پیش رو شاهد خواهیم بود. همان بازیکنان مسن و قابلیت های فنی محدود