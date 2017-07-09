نگاهی به آنچه در لیگ جهانی گذشت/ قهرمانی فرانسه و ناکامی برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۷ با تمام فراز و نشیب هایش پایان یافت. فرانسه، تیم مدعی سال های اخیر در خاک برزیل توانست طلایی پوشان را ۳ بر ۲ شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

این نتیجه در حالی کسب شد که برزیل بعد از المپیک ریو عصری تازه را در والیبال خود آغاز کرد. رزنده، سرمربی موفق و مشهور این تیم به کار خود روی نیمکت سلسائو پایان داد و جای خود را به دال زاتو داد.

در دیدار رده بندی این مسابقات نیز شگفتی بزرگی رقم خورد. کانادا به پیشرفت خود با پیروزی برابر آمریکا و ایستادن روی سکوی سوم تداوم بخشید. با این نتیجه تیم آمریکا از کسب عنوان سوم باز ماند. نکته جالب اینکه استفان آنتیگا، سرمربی پیشین لهستان هدایت کانادا را بر عهده گرفت و به این موفقیت دست یافت.

تیم صربستان که مدافع قهرمانی بود و تیم منسجمی هم در اختیار داشت این بار رده ای بهتر از ششمی پیدا نکرد و پایین تر از روسیه ایستاد.

در بین شش تیم حاضر در مرحله نهایی، تیم فرانسه تقریبا ستاره های اصلی خود را بعد از المپیک در اختیار داشت. برزیل و آمریکا تغییرات اندکی ایجاد کردند ولی روسیه تیمی بود که از حالا کار را برای المپیک بعدی آغاز کرده است.

با پایان یافتن مسابقات سال۲۰۱۷ لیگ جهانی تیم ملی ایران در رده یازدهم رده بندی ۱۲ تیم سطح A قرار گرفت که البته این رتبه از قبل مشخص بود. ایتالیا که بدون ستارگان اصلی خود و با بازیکنان جوان پا به میدان گذاشته بود در رده دوازدهم قرار گرفت.

بلژیک، لهستان، بلغارستان و آرژانتین نیز تیم های هفتم تا دهم لیگ جهانی هستند. در بین البته لهستان با وجود برخورداری از چند بازیکن اصلی خود نتوانست به مرحله نهایی راه یابد و ناکام بزرگ بود.