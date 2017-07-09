کاظم سلیمانی در گفتگوبا خبرنگار مهر، درباره اعلام نتیجه ۳ بر صفر در بازی برگزار نشده گیتی پسند با هیات فوتبال قم در هفته اول لیگ برتر، گفت: همان اتفاقی که در بازی فرش آرا با آذرخش رخ داده بود، در این بازی تکرار شد. طبق مصوب هیات رئیسه و ماده ۸۴، گیتی پسند با سه گل برنده این دیدار است چرا که نامه فرمانداری برای لغو این مسابقه ملاک نبود.

وی افزود: قمی ها نامه شخصی از فرمانداری گرفته بودند در حالی که فرماندار نمی تواند از برگزاری یک بازی جلوگیری کند. لغو یک بازی تنها با مصوبه شورای تامین آن هم در صورتی اعمال می شود که یک هفته قبل از شروع بازی اعلام شود نه اینکه نیم ساعت مانده تا شروع مسابقه، بگویند بازی برگزار نمی شود.

دبیر کمیته فوتسال در خصوص اعتراض کریم بهرامی رئیس هیات فوتبال قم به این نتیجه، تاکید کرد: آقای بهرامی خودش قانون را می داند و مطلع است که طبق ماده ۸۴ نتیجه بازی ۳ بر صفر می شود. البته اگر قمی ها مستندات جدیدی دارند یک هفته مهلت دارند تا نسبت به این رای در کمیته انضباطی شکایت کنند.

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه دیدار ارژن شیراز با گیتی پسند امروز با قول رئیس هیات فوتبال استان فارس برگزار می شود، گفت: متاسفانه چند تیم از جمله ارژن بی نظم هستند و مدارکشان کامل نیست. خدا کند این تیم ها بتوانند لیگ را به اتمام برسانند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا کمیته فوتسال راهکاری برای برخورد با متخلفان و جلوگیری از مشکلات ندارد؟ گفت: ما پیشنهاد داده بودیم اگر بتوانیم لیگ را با ۱۰ تیم برگزار کنیم؛ تیم هایی که مدارکشان کامل بود و سر موقع کارهای مربوطه را انجام دادند. امیدوارم بتوانیم لیگ را به خوبی به پایان برسانیم.