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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

آمادگی و ارتقاء مهارت‌ها در نیروهای مسلح متوقف نمی‌شود

آمادگی و ارتقاء مهارت‌ها در نیروهای مسلح متوقف نمی‌شود

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمادگی و ارتقاء مهارت‌ها در نیروهای مسلح هرگز متوقف نخواهد شد چراکه دشمنان ما بیکار ننشسته‌اند و هر روز به دنبال یک ترفند جدید برای ضربه به نظام هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سید عبدالرحیم موسوی در جمع کارکنان یگان‌های ویژه ناجا اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق حضور در جمع عزیزان یگان ویژه را باردیگر نصیبم کرد، الحمدالله یگان ویژه؛ یگانی جوان، انقلابی، ولایی، متخصص، منضبط، با روحیه رزمی و مهارت‌های بالا، هدفمند و پا در رکاب، آماده اجرای ماموریت‌ها است.

وی بیان کرد: تجهیزات فعلی و موجود در یگان ویژه برای ماموریت‌های پیش رو، «مثال زدنی» است اما نیروی انتظامی و این یگان نباید در این سطح متوقف شود و باید روز به روز در صدد به روز کردن تجهیزات باشد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: آمادگی و مهارت در نیروهای مسلح هرگز متوقف نخواهد شد چراکه دشمنان ما بیکار ننشسته‌اند و هر روز به دنبال یک ترفند جدید برای ضربه به نظام و کشورهستند، بنابراین نیروهای مسلح همواره باید هوشیارانه چند گام از دشمنان جلوتر باشند.

 وی گفت: همواره تلاش و رویکرد نیروهای مسلح حفاظت و صیانت از امنیت مثال زدنی کشور است و امنیت مطلوب را در منطقه پر آشوب را مرهون لطف الهی و تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری هستیم، باید قدردان این نعمت و سرمایه بزرگ باشیم.

کد مطلب 4025630

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