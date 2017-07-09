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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان:

سویاکاران گلستانی از کود پتاس استفاده کنند

سویاکاران گلستانی از کود پتاس استفاده کنند

گرگان - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: کود پتاس سویا را مقابل تنش خشکی مقاوم می کند و سویاکاران گلستانی از کود پتاس استفاده کنند.

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در راستای توصیه به سویا کاران گلستانی اظهار کرد: سویا پس از مرحله ۶ برگی ازت خودش را تامین می کند و نیاز به کود ازته ندارد.

عباسی به کاهش بارندگی ها در خردادماه و تیرماه اشاره کرد و گفت: روزانه به طور متوسط سه میلی متر تبخیر در استان داریم که حدود ۹۰ میلی متر در ماه می شود و تنها با سه نوبت آبیاری سنگین در ماه می توان این تنش آبی را جبران کرد.

وی گفت: در این مرحله از رشد سویا، استفاده از کودهایی که آن را در برابر تنش خشکی مقاوم می کند مفید است.

عباسی با اشاره به انواع کود پتاس شامل کلرو پتاسیم و سولفات پتاسیم ادامه داد: کود پتاس می تواند در برابر تنش خشکی مقاومت گیاه را بالا ببرد.

وی گفت:  کشاورزان گلستانی با مصرف یک تا دوکیسه در هر هکتار و یک نوبت در میان آبیاری به عنوان سرک می توانند محصول خود را در مقابل تنش خشکی مقاوم کنند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان اراضی کردکوی، بندرگز، گرگان، بخش هایی از علی آباد و فاضل آباد را از جمله جاهایی دانست که نیاز بیشتری به این کود دارند.

کد مطلب 4025631

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