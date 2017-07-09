به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، کره شمالی امروز یکشنبه ضمن انتقاد شدید از رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی که روز گذشته در اقدامی به نشانه نمایش قدرت در برابر پیونگ یانگ صورت گرفت، واشنگتن را متهم کرد که منطقه شبه جزیره کره را به نقطه اوج یک جنگ هسته‌ای تبدیل کرده است.

بر اساس اعلام کره شمالی، اقدام روز گذشته آمریکا یک «تحریک نظامی بی پروا» بوده است.

در همین رابطه روزنامه دولتی رودونگ سینمون چاپ کره شمالی در شماره امروز با درج مقاله‌ای در این باره تحت عنوان «در انبار باروت با آتش بازی نکنید»، نوشت واشنگتن و سئول با برگزاری این رزمایش تنش‌ها در منطقه را دوچندان کرده اند.

این روزنامه نوشت آمریکا با اقدامات تحریک آمیز نظامی خطرناک خود، شبه جزیره کره را به سمت خطر یک جنگ هسته‌ای سوق می‌دهد و آن را به یک هدف اصلی تبدیل کرده است.

آمریکا و کره جنوبی این رزمایش با مهمات واقعی را در حالی برگزار کردند که تنش‌ها بر سر اقدام کره شمالی در آزمایش نخستین موشک بالستیک بین قاره‌ای در هفته گذشته بالا گرفته است. این آزمایش نشان داد که کره شمالی احتمالا می‌تواند اهدافی را در آلاسکا مورد اصابت قرار دهد.

در مانور روز شنبه دو فروند بمب افکن آمریکایی، سکوهای موشکی دشمن فرضی را بمباران کردند و پست‌های فرماندهی زیر زمینی را درعملیاتی شبیه سازی شده و هدفمند مورد اصابت قرار دادند.