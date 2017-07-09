اهمیت دیدگاه اجرایی شهردار/شهر قدس از کمبود فضای سبز رنج می برد

ابوطالب آذربرا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینجانب شناخت و اشراف کامل نسبت به مشکلات شهرستان قدس دارم و نزدیک چهل سال است که در این شهرستان زندگی می کنم و به خوبی مشاهده کردم که مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت خواستار تغییرات اساسی و پیگیری بیشتر و بهتر مطالبات خود بودند.

وی افزود: مردم منتخبین را با توجه به رویکردی خاص که دارای ویژگی های بارزی مانند متخصص بودن منتخبین، بالا بودن میانگین سطح علمی اعضا، جوان و پویا و با انگیزه بودن اعضا در جهت خدمت و رفع مشکلات و مطالبات اساسی مردم است، در انتخابات شرکت کردند و به نظر می رسد یک ترکیب مناسب و کارآمد باشد تا با همفکری همدیگر بتوانیم وعده هایی که در ایام انتخابات دادیم عملیاتی کرده و در راستای توسعه، عمران و آبادانی شهر بکار گیریم.

عضو منتخب مردم شهر قدس در پنجمین دوره شورای اسلامی این شهر، در خصوص معیارهای انتخاب شهردار آینده قدس، گفت: به نظر من یک شهردار خوب باید دارای سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی مرتبط با کار شهرداری ، احساس مسئولیت و تعهد و انگیزه فراوان برای خدمت رسانی به مردم و همچنین شناخت کامل از شهر و مشکلات شهر و شهروندان عزیز و دیدگاه عملیاتی و اجرایی داشته باشد و قدرت برنامه ریزی و مشارکت عموم در طرح ها از تفکرات این فرد در طول دوران خدمت خود باشد.

آذربرا اضافه کرد: ما به نمایندگی از مردم شهرقدس از فردی که به عنوان شهردار انتخاب خواهد شد، انتظارات فراوانی داریم که بتواند طبق برنامه های پیش بینی شده عمل کند و مسائل و مشکلات شهر را با حوزه بندی در حوزه شهرسازی، عمرانی، زیباسازی، خدمات شهری و غیره کالبد شکافی نموده و حل و فصل نماید.

عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر قدس مشکلات اساسی این شهر را کمبود سرانه های فضای سبز ، ورزشی ، آموزشی ، تفریحی، نبود پارک بانوان ، کمبود تخت بیمارستان ، پارکینگ عمومی و مشکلات ترافیک، توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی در سطح شهر ، زیبا سازی ومبلمان شهری دانست و گفت: مهم ترین مشکل قدس، در خصوص فضای سبز ، توسعه شهر ، عمران و آبادانی ، ورودی و خروجی های شهر و طرح های نیمه تمام شورای قبلی است، که از اولویت کاری بنده و همکاران خواهد بود .

وی افزود: از مردم شریف شهرقدس تقدیر و تشکر می کنم که بنده را شایسته خدمت گذاری در این شهر انتخاب کردند، بنابراین بنده بر اساس شعاری که در ایام انتخابات داده ام اعلام می کنم که به حول و قوه الهی قدس را شایسته مردمانش می سازیم.

آذربرا گفت: شهرقدس نیازمند توجه همگان و مشارکت عزیزان می باشد و نمیتوان شهر را بدون همکاری مردم شریف توسعه داد. بنابراین بنده به عنوان عضو شورای شهر از تک تک همشهریان عزیز می خواهم ما را در پیشبرد اهداف شورا و توسعه شهری یاری فرمایند و با نظر ارزشمند خود همراه ما باشند.