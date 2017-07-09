طرح نوین تامین اجتماعی در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی در حال حاضر به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است که ماهانه بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ میلیارتومان به بیمه شدگان تخصیص می یابد.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: در استان کرمان حدود ۹۹ هزار خانوار مستمری بگیر وجود دارد که ماهانه معادل ۱۷۰ هزار نفر با احتساب اعضای خانواده از سازمان مستمری دریافت می کنند.

حسینی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در حوزه اداره کل ۲۶ واحد اجرایی، ۱۳ شعبه و پنج واحد کارگزاری دارد که مشغول انجام فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند.

وی با بیان اینکه استان کرمان اعتبار هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان هر ساله به مستمربگیران تخصیص داده می شود، گفت: تعهدات سازمان در زمینه بیمه ای بلند مدت شامل بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان ادامه داد: تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی شامل انواع درآمد و دستمزد، کمک هزینه ازدواج و هزینه سفر و نقل و انتقال بیمار و ... است که سال گذشته ۳۹ هزار سند تعهدات کوتاه مدت با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان صادر شده است و در مجموع یک میلیارد و ۴۲۰ هزار تومان در تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت در یکساله پرداخت شده است.

حضور ۴۳۳ هزار بیمه شده اصلی در استان کرمان

وی بیان داشت: ۴۳۳ هزار بیمه شده اصلی و ۲۹۰ هزار بیمه شده اجباری در استان کرمان وجود دارد؛ همچنین ۴۲ هزار کارگاه فعال داریم که در این کارگاه ها ۲۳۹ هزار نفر مشغول کار هستند.

وی با تاکید به اینکه ۱۴۸ هزار بیمه شده خاص داریم که شامل مشاغل آزاد، اختیاری، قالیبافان، ساختمانی و ... می شوند، اظهار کرد: در یک سال گذشته ۶۸۰ جلد دفترچه تامین اجتماعی صادر و ۶۷۰ دفترچه بیمه تمدید شده است.

حسینی گفت: حدود ۴۹ هزار صورتحساب بدهی برای کارآفرینان ارسال شده است که مبلغ این بدهی معوقه ۴۸۰ میلیارد تومان است و ۱۵ هزار نفر در استان از طرح بخشودگی جرائم استفاده کرده اند.

وی افزود: ۱۲۶ هزار مورد بازرسی از کارگاه های سازمان مشمول تامین اجتماعی استان کرمان در سال گذشته انجام شده است

حسینی با بیان اینکه در راستای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد غیر حضوری در سازمان تامین اجتماعی، سیستم پرداخت ها را الکترونیکی کرده ایم، گفت: ۹۴درصد کارفرمایان لیست خود را غیر حضوری پرداخت می کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید تعهدات انجام شده است و با افزایش مستمربگیردان روبرو بوده ایم و حقوق ماهانه آنها افزایش یافت و ۳۰ ماه تفاوت حقوق به حساب مستمربه گیران واریز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هفت هزار و ۵۰۰ پرونده بدوی در راستای اعتراض برای کارآفرمایان داشته ایم، گفت: با بازرسی دیجیتالی با سرعت و دقت بیشتری به اعتراض این افراد رسیدگی می شود.

حسینی ادامه داد: در هفته تامین اجتماعی طرح نوین تامین اجتماعی در شعبه ۳ تامین اجتماعی استان اجرا خواهد شد و در این هفته از کارفرمایان نمونه تامین اجتماعی و بازنشستگان نمونه تجلیل خواهد شد.