خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از قدیم می گویند دندان اسب پیش‌کشی را نمی‌شمارند و اگر سازمان، فرد و یا مجموعه‌ای خارج از محدوده کاری خود وارد حیطه کار خیر شد و قصد فعالیت در امور خیرخواهانه و توسعه حوزه مختلف جامعه دارد نباید از کمی‌ها و کاستی‌ها بر او ایراد گرفت، اما اگر از حسن نیت خیّر سو استفاده شد چه باید کرد؟

اگر فرد، مجموعه یا پیمانکاری که کار به او سپرده شده است تا به انجام برساند و در این مسیر منافع شخصی و یا مجموعه خود را لحاظ کرده‌ تا از این طریق به سود بیشتری دست یابد با او چگونه باید رفتار کرد؟

آیا نه این است که باید به کمک خیّر آمد و دغدغه‌ها را انعکاس داد تا قصد و نیت خیّر به بهترین وجه عملیاتی شود؟ اینها و سوالاتی از این دست، این روزها پیرامون مرکز خدمات جامع سلامت بردستان که توسط شرکت شیمیایی متانول کاوه به عنوان خیّر در دست ساخت است در بین مردم شهر بردستان شنیده می‌شود.

لزوم نظارت بیشتر بر پروژه مرکز بهداشت

سلمان فخرایی یکی از ساکنین شهر بردستان با تقدیر از مجموعه شرکت شیمیایی متانول کاوه گفت: ساخت مرکز خدمات جامع سلامت بردستان یکی از کارهای خیر و عام المنفعه است که توسط شرکت شیمیایی متانول کاوه در این شهر در حال ساخت است اما متاسفانه پیمانکار این پروژه از مصالح نامرغوب در ساخت این بنا استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه شرکت متانول کاوه نیز خواهان استفاده مصالح مرغوب برای ساخت این پروژه است، گفت: به عنوان یک شهروند بردستانی از مجموعه مدیریت شرکت شیمیایی متانول کاوه تقاضا دارم نظارت بیشتری بر کار پیمانکار کرده و از سوءاستفاده‌های احتمالی پیمانکار جلوگیری کند.

مصالح نامرغوب و استادکارهای ناوارد

علی عمرانی یکی دیگر از شهروندان بردستان گفت: سرامیک‌هایی که کف و بدنه کار شده است علاوه بر کیفیت بسیار پایینی که دارند خوب نیز کار نشده‌اند و گاها مشاهده می‌شود که در یک ردیف از چند رنگ متفاوت نیز کار شده است که نمای نازیبایی به کار داده است.

وی افزود: معمولا طبق روال مهندسی باید در محل سرویس‌های بهداشتی از کاشی‌های ۲۰cm در ۲۰cm استفاده کرد اما در اینجا از سرامیک‌های ۴۰cm در ۶۰cm استفاده شده است که با اصول مهندسی نیز در تضاد است.

استفاده از کاشی و سرامیک درجه ۳

کیومرث رستمی مهندس معماری و ساکن شهر بردستان نیز با انتقاد از مصالح به کار رفته در ساخت مرکز خدمات جامع سلامت این شهر گفت: متاسفانه در ساخت این مرکز از مصالح خوبی استفاده نشده است و به خصوص کاشی و سرامیک آن از درجه‌های سه و پایین‌تر استفاده شده است که همین مسئله باعث مشکلاتی در اجرا نیز شده است.

وی گفت: البته مهندسان ناظر نیز در جلوگیری از استفاده از مصالح غیراستاندارد و بی کیفیت سهم زیادی دارند و انتظار می‌رود تا تخلفات مشاهده شده در این زمینه را به خیّر و دانشگاه علوم پزشکی گزارش دهند.

این کارشناس معماری گفت: فضاهای بهداشتی درمانی دارای اهمیت بسیار زیادی است و باید به گونه‌ای ساخته شود که از درجه ایمنی بالایی برخوردار باشد تا در زمان بروز هرگونه حوادث و بلایای طبیعی بتوان از آن محل خدمات درمانی به مردم حادثه دیده ارایه کرد.

انتقاد از طولانی شدن ساخت مرکز

پیمانکار به ما گفته است از این‌ها استفاده کنیم چرا که پول برای خرید کاشی نداریم و شرکت متانول نیز پولمان را نمی‌دهد مهدی بردستانی یکی از مراجعه کنندگان به مرکز خدمات جامع سلامت بردستان گفت: من سرامیک‌های اجرا شده در ساختمان جدید مرکز بردستان دیده‌ام در بسیاری از قسمت‌ها از ضابعات کاشی و سرامیک استفاده شده است که من به بنّا برای استفاده از این ضایعات انتقاد کردم اما او گفت که پیمانکار به ما گفته است از این‌ها استفاده کنیم چرا که پول برای خرید کاشی نداریم و شرکت متانول نیز پولمان را نمی‌دهد.

وی با انتقاد از طولانی شدن پروسه ساخت مرکز خدمات جامع سلامت بردستان گفت : گویا شهر بردستان نفرین شده است که هر پروژه‌ای که در آن شروع می‌شود باید سال‌ها منتظر بهره‌برداری از آن بود چرا که بیمارستان بعد از ۲۸ سال افتتاح شد و این مرکز نیز که باید یک ساله به بهره‌برداری می‌رسید تا کنون به بهره‌برداری نرسیده است.

نظارت بیشتری بر کار پیمانکار شود

ابراهیم حسن‌پور یکی از جوانان بردستان نیز به خبرنگار مهر گفت: درست است که نباید در خصوص هدیه‌ای که دریافت کرده‌ای خرده بگیری و از کار خیّری که در حوزه سلامت این شهر توسط شرکت متانول کاوه انجام شده است به کم و کیف آن ایراد گرفت اما در حمایت از این شرکت و اینکه این کار تجلی بهتری در جامعه داشته باشد باید به شرکت متانول در خصوص سوء استفاده‌های پیمانکار پروژه ساخت مرکز خدمات جامع سلامت این شهر یاری رساند.

وی گفت: شرکت شیمیایی متانول کاوه نظارت بیشتری بر کار پیمانکار کند و آن را موظف به استفاده از مطالح مرغوب و با کیفیت کند.

پیمانکار نسبت به انتقادات بی‌تفاوت است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: مرکز خدمات جامع سلامت بردستان در سال ۹۴ با اعتبار ۸ میلیارد ریال با همکاری شرکت شیمیایی متانول کاوه به عنوان خیّر سلامت، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

عادل مقدس با تقدیر از شرکت شیمیایی متانول کاوه اظهار داشت: شرکت شیمیایی متانول کاوه همکاری بسیار خوبی با شبکه بهداشت و درمان دارد و همواره یکی از شرکت‌های فعال منطقه در کمک به حوزه سلامت بوده است و به عنوان خیّر این حوزه شناخته می‌شود.

وی در خصوص نگرانی مردم در استفاده پیمانکار از مصالح نامرغوب در ساخت مرکز خدمات جامع سلامت بردستان بیان کرد: نگرانی بابت استفاده پیمانکار از مصالح نامرغوب در ساخت این مرکز وجود دارد و ما هم این مسئله را به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و هم به مدیریت شرکت شیمیایی متانول کاوه انتقال داده‌ایم.

علی‌رغم تذکر مهندس ناظر مبنی بر تخریب قسمت‌هایی از بنا که اصول مهندسی و استانداردهای فنی رعایت نشده است اما در عمل مشاهده می‌شود که پیمانکار به کار خود ادامه می‌دهد و برای این تذکرها اهمیتی قایل نیست مقدس با بیان اینکه متاسفانه پیمانکار به انتقادهای شبکه بهداشت و درمان بی‌تفاوت است و تعامل خوبی با این مجموعه ندارد ، اظهار کرد : در مواردی علی‌رغم تذکر مهندس ناظر مبنی بر تخریب قسمت‌هایی از بنا که اصول مهندسی و استانداردهای فنی رعایت نشده است اما در عمل مشاهده می‌شود که پیمانکار به کار خود ادامه می‌دهد و برای این تذکرها اهمیتی قایل نیست.

وی افزود: این موضوع در حالی روی می‌دهد که رعایت‌نشدن مقررات ملی ساخت و ساز امنیت جانی، مالی و آسایش شهروندان را در هنگام حوادث غیرمترقبه با خطر مواجه می‌سازد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد و نامرغوب رابطه مستقیمی با هدررفت سرمایه و کاهش امنیت ساختمان ها دارد، متاسفانه این موضوع در ساخت مرکز خدمات جامع سلامت بردستان به صورت نگران کننده‌ای دیده می شود.