کمک واقعیت مجازی به مبتلایان فلج صورت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، هم اکنون گروهی از متخصصان سازمان خدمات درمانی انگلیس مشغول درمان بیماران مبتلا به فلج صورت با فناوری عینک واقعیت مجازی هستند.

عینک واقعیت مجازی مذکور، بیماران را تشویق می کند تا ورزش های معمول صورت (که برای درمان این وضعیت تجویز می شود) را مرتب انجام دهند تا دوباره فعالیت ماهیچه ها احیا شود. درهمین راستا بیمار با استفاده از عینک یک صورت آواتاری را می بیند که مشغول انجام تمرین است. این عینک حاوی صفحه نمایشی است که نزدیک چشمان کاربر قرار می گیرد. تصاویر روی صفحه کاربر را به دنیایی سه بعدی می برند که بسیار واقعی به نظر می رسد.

بیماری فلج صورت زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه های صورت فرد به دلیل آسیب به اعصاب این بخش بدن ضعیف می شوند. این روند به فلج شدن بخشی از صورت یا تمام آن منجر می شود که اختلال در حرکت چشم، دهان و دیگر اعضای بدن را دربر می گیرد. گاهی اوقات نیز فلج صورت درنتیجه شیوع یک ویروس یا عفونت باکتریایی ایجاد می شود.

هدست دارای ۱۰ الکترود است که بازخوردی از شیوه حرکت ماهیچه ها در بخش های مختلف صورت بیمار را شامل می شود. همزمان با اخم کردن، لبخند زدن و حرکت دادن ماهیچه های صورت، در تصویر آواتار نیز همان ماهیچه ها تکان می خورد.

به هرحال سال آینده آزمایشی به مدت ۴ ماه و با حضور ۴۰ بیمار برای این عینک ها برگزار می شود.