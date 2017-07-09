استاندار گیلان به دیدار ۲ خانواده شهید مبارزه با مواد مخدر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در دیدار با خانواده شهیدان مرادی و فلاح گفت: اگر این رشادت ها نبود و چنانچه با این بلای خانمان سوز مبارزه نشود، این مواد افیونی می تواند نسل و نسل‌هایی را از بین ببرد.

وی افزود: این عزیزان برای حفاظت و حراست کشور از آسیب‌های اجتماعی و مواد افیونی با آغوش باز به استقبال شهادت رفتند.

استاندار گیلان ادامه داد: این رشادت‌ها نشأت گرفته از شیر پاک مادران، خلوص و تقوای پدران و تربیت صحیح والدینی همچون شما است که چنین فرزندان گرانقدری را تقدیم انقلاب کردید.

نجفی خاطرنشان کرد: ایران جزو معدود کشورهایی است که در آن سازمان‌های متعددی تشکیل شده که خود را ملزم به حمایت و رسیدگی از بازماندگان شهدا می دانند.

شهیدان هوشنگ مرادی و ابراهیم فلاح به ترتیب در سال ۷۱ و ۸۴ در درگیری با قاچاقچیان و اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.